Магучих только с "бронзой": ливень вмешался в планы украинки на ЧМ-2025 (видео)

Украинские прыгуньи в высоту выступили на главном старте года

В воскресенье, 21 сентября, в Токио (Япония) состоялся финал чемпионата мира по прыжкам в высоту среди женщин. Украину в секторе представляли Ярослава Магучих и Юлия Левченко, которые накануне успешно преодолели квалификационный барьер.

Победу на турнире одержала Никола Олислагерс из Австралии (2,00 м). Об этом сообщает "Телеграф".

Второе место заняла Мария Жодзик (2,00 м) из Польши, а "бронза" досталась Ярославе Магучих (1,97 м) и представительнице Сербии Ангелине Топич (1,97 м). Ярослава не сумела взять высоту 2,00 м, после чего перенесла попытки на 2,02 м, но также провалила их. Еще одна украинка Юлия Левченко (5-е место) с результатом 1,97 м оказалась вне пьедестала почета из-за большего количества попыток.

Добавим, что во время финала, когда легкоатлетки прыгали высоту 2,00 м, в Токио пошел проливной дождь, из-за чего соревнования были приостановлены. На высоте 2,02 м ливень вновь приостановил турнир.

Полное видео финала ЧМ-2025 по прыжкам в высоту среди женщин

Напомним, Магучих проводит неоднозначный сезон. Ярослава стартовала с победы на соревнованиях в Италии, покорив высоту 1,94 м, а затем победила на турнире в Словакии (2,01 м). Кроме того, украинка выиграла чемпионат Европы в закрытом помещении (1,99 м).

Магучих завоевала золотые медали на двух стартовых этапах "Бриллиантовой лиги" в Китае. Сначала украинка триумфовала в Сямыне, после чего победила в Шанхае. Серия побед Ярославы завершилась в Стокгольме (Швеция), где украинка уступила Олислагерс. На этапе в Силезии украинка вновь вернула себе пальму первенства с результатом 2,00 м. В финале сезона украинка вновь проиграла Олислагерс.

На чемпионате мира в помещении Магучих стала лишь третьей, а на супертурнире в Катаре Ярослава победила с результатом 2,02 м.