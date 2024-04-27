Чи є сенс? Чому українцям так знадобився "сірий" паспорт за кордоном

Термін дії "сірого" паспорта обмежений

Після того, як МЗС України тимчасово обмежило консульські послуги за кордоном для чоловіків, українці почали цікавитися "сірим" паспортом. Цей документ надає деякі права біженцям в інших країнах.

Докладніше про документ та про те, в яких країнах його видають, читайте у матеріалі "Телеграфа" "Сірий" паспорт: українцям за кордоном закрутять гайки, але вони знайшли вихід". Цей документ можна отримати у п’яти країнах.

"Сірий" паспорт офіційно називають паспортом іноземця. Його можуть отримати люди, які не мають громадянства країни, де живуть. У той же час, можливості документа різні і залежать від країни, в якій його видали.

Оформити "сірий" паспорт можна у Польщі, Литві, Естонії, Фінляндії та Німеччині. Класичний документ дозволяє іноземцю легально перебувати на території країни, працювати та будувати кар’єру. Також з таких документів дозволено здобувати освіту та заводити сім’ю.

Проте є нюанс — термін такого паспорта обмежений. Його зазвичай видають на один-три роки. Після закінчення цього періоду іноземцю необхідно поновити документ.

Нагадаємо, що 22 квітня стало відомо про те, що МЗС України тимчасово обмежило надання консульських послуг для військовозобов’язаних чоловіків за кордоном. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив таке рішення та нагадав, що перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед батьківщиною.

Ця новина схвилювала суспільство як усередині країни, так і за її межами. Наприклад, у Варшаві чоловіки кинулися "штурмувати" паспортні столи. У мережі публікували відео, на яких сотні чоловіків намагалися одержати вже оплачені документи чи оформити нові. Пізніше у МЗС заявили, що паспорт чоловіки призовного віку можуть оформити лише на території України, але є низка винятків.

Також "Телеграф" розповідав, що деякі країни ЄС заявили про готовність допомогти повернути чоловіків в Україну. Зокрема, готовність висловила Литва та Польща.