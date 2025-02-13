Боятся мести? Подозреваемый в убийстве Фарион был доставлен в суд в полном обмундировании (видео)

Парень в суде улыбается

В четверг, 13 февраля, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко привезли в Шевченковский районный суд. На нем был замечен необычный образ.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы. Там опубликовали видео, как его заводили в стены суда.

На кадрах заметно, что Зинченко был выведен из автозака в бронежилете. На голове у него была каска.

Надеть на заседание каску просил его адвокат. Парень улыбается.

"Все так, как я хотел" — так Зинченко прокомментировал предоставление ему усиленной охраны.

Зинченко пообщался с журналистами и говорит, что интереснее всего будет впереди, а сейчас ничего такого не будет.

"Дело интересное. Тридцать томов если не ошибаюсь", — сказал он.

Кроме этого, под зданием суда усилена безопасность — дежурит полиция, Нацгвардия и кинологи. Во Львове начинается очередное заседание суда по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион.

Перед тем, как начался суд, Зинченко резко осудил дочь языковеда за вымогательство 15 млн грн, которые София Личность к копейке планирует отдать на ВСУ. Подсудимому не понравилось, что дочь Ирины Фарион собиралась летом накануне убийства матери с детьми на море.

Зинченко также подал два ходатайства. Требует разрешения на совершение звонков отцу, а также простит содержание в камере одного. Адвокат говорит, что Зинченко "спортсмен", а соседи курят.

"Эта пытка! В маленькой камере пачками курят сигареты", — адвокат Зинченко волнуется за здоровье парня.

Между тем Наталья Романик, адвокат Софии Лица, отмечает, что перед законом все равны.

Убийство Ирины Фарион — что известно

В пятницу, 19 июля, во Львове по улице Масарика подстрелили женщину. Позже оказалось, что это была известная языковед Ирина Фарион.

Около 19:30 неизвестный мужчина выстрелил Ирине Фарион в висок у ее дома, после чего ее немедленно госпитализировали. Сообщалось, что состояние Фарион крайне тяжелое, у нее случилась глубокая мозговая кома, а затем и остановка сердца. Сердце смогли запустить. Затем врачи пытались спасти ее жизнь несколько часов, однако состояние женщины было слишком тяжелым и уже в 23:20 наступила биологическая смерть.

Позже стало известно, что киллер, покушавшийся на Ирину Фарион, использовал пистолет Макаров. Об этом "Телеграфу" сообщили источники в Национальной полиции.

Следствие рассматривает несколько версий причин убийства известной украинской филологии Ирины Фарион. Речь идет о личной неприязни, общественно-политической деятельности, а также заказном убийстве.

По словам очевидцев, перед покушением на Ирину Фарион за ее домом следил подозрительный парень. Он две-три недели сидел на скамейке во дворе, ни с кем не общался и наблюдал.

На события отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что для установления обстоятельств преступления привлечены Нацполиция и СБУ. Глава государства также заявил, что каждый виновный в этом нападении должен понести полную ответственность.

Подозреваемый в убийстве Фарион – кто он

В четверг, 25 июля, предполагаемого подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион, задержали в Днепре. Операцию по задержанию реализовали специалисты Национальной полиции Украины, СБУ и других служб. Позже в сети появилось видео, на котором очевидцы запечатлели задержания предполагаемого подозреваемого. По данным СМИ, задержание произошло в ЖМ "Парус".

Затем в одном из крупных украинских Telegram-каналов опубликовали его фото. Отмечается, что предполагаемый подозреваемый 2006 года рождения и сейчас ему 18 лет.

Задержанного юношу, которого могут подозревать в убийстве языковеда Ирины Фарион, соседи характеризуют как вежливого, целеустремленного и доброжелательного парня. По их словам, он не мог покушаться на филологиню. Отец, который служит на фронте, уверяет, что тот является патриотом и мотивов для совершения этого преступления он не имел. А мать говорит, что его используют.

Сам молодой человек был подписан в соцсетях на ряд ультраправых групп. В частности, он следил за публичной страницей "Против системы", владельцем которой, как отмечено в описании, является блогер Марко Бондаренко, продвигающий конспирологические теории, а также расистские и неонацистские идеи.

Ему была избрана мера пресечения. 18-летний житель города Днепр отправлен под стражу на 60 суток без альтернативы внесению залога. Адвокат Игорь Сулима, ранее неоднократно защищавший подозреваемых в измене и коллаборантстве ответил, может ли его подзащитный при желании просить о своей мобилизации в ряды ВСУ. Ведь законом предусмотрена такая возможность для некоторых заключенных. А также оценил совокупность доказательств по делу против своего клиента и заявил о том, что они сомнительны. По его словам, в этом случае такого понятия как совокупность доказательств вообще нет.