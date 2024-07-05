Нидерланды — Турция: букмекеры сделали однозначный прогноз на матч Евро-2024

Специалисты сумели выделить явного фаворита противостояния

В субботу, 6 июля, на чемпионате Европы-2024 по футболу поединком Нидерланды — Турция завершится четвертьфинальная стадия на турнире. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Нидерланды — Турция

По мнению букмекеров, Оранжевые — бесспорные фавориты встречи. Об этом сообщает Favbet.

Специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,34 на проход Нидерландов в полуфинал турнира. Подобный успех Турции менее вероятен — коэффициент 3,75. Добавим, что аналитики считают, что Оранжевые обыграют турков в основное время с вероятностью в 60%. Триумф Турции оценивается в 16%.

Матч Нидерланды — Турция покажут в Украине по ТВ. Добавим, что встреча состоится в Берлине на "Олимпиаштадионе".

Прогноз букмекеров на матч Евро-2024 Нидерланды — Турция

Favbet: (победа Нидерландов 1,65 — ничья 4,15 — победа Турции 6,00)

William Hill: (1,60 — 4,00 — 5,80)

Bwin: (1,58 — 4,10 — 5,50)

Напомним, сборная Нидерландов на ЧЕ-2024 по футболу обыграла Польшу (2:1), сыграла вничью с Францией (0:0) и уступила Австрии (2:3). В 1/8 финала Оранжевые без проблем прошли Румынию (3:0).

Сборная Турции стартовала на Евро-2024 с победы над Грузией (3:1), после чего проиграла Португалии (0:3) и обыграла Чехию (2:1). В первом раунде плей-офф турецкие футболисты прошли австрийцев (2:1). Ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 по футболу можно на сайте "Телеграф".