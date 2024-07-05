Нідерланди — Туреччина: букмекери зробили однозначний прогноз на матч Евро-2024

Фахівці зуміли виділити явного фаворита протистояння

У суботу, 6 липня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу поєдинком Нідерланди — Туреччина завершиться чвертьфінальна стадія на турнірі. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Нідерланди — Туреччина

На думку букмекерів, Помаранчеві – безперечні фаворити зустрічі. Про це повідомляє Favbet.

Фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,34 на прохід Нідерландів до півфіналу турніру. Подібний успіх Туреччини менш ймовірний — коефіцієнт 3,75. Додамо, що аналітики вважають, що Помаранчеві обіграють турків в основний час із ймовірністю 60%. Тріумф Туреччини оцінюється у 16%.

Матч Нідерланди — Туреччина покажуть в Україні по ТБ. Додамо, що зустріч відбудеться у Берліні на "Олімпіаштадіоні".

Прогноз букмекерів на матч Євро-2024 Нідерланди — Туреччина

Favbet: (перемога Нідерландів 1,65 — нічия 4,15 — перемога Туреччини 6,00)

William Hill: (1,60 — 4,00 — 5,80)

Bwin: (1,58 — 4,10 — 5,50)

Нагадаємо, збірна Нідерландів на ЧЄ-2024 з футболу обіграла Польщу (2:1), зіграла внічию з Францією (0:0) і поступилася Австрії (2:3). У 1/8 фіналу Помаранчеві без проблем пройшли Румунію (3:0).

Збірна Туреччини стартувала на Євро-2024 з перемоги над Грузією (3:1), після чого програла Португалії (0:3) та обіграла Чехію (2:1). У першому раунді плей-оф турецькі футболісти пройшли австрійців (2:1). Ознайомитись з розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу можна на сайті "Телеграф".