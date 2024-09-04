Украинец Трусов с мировым рекордом выиграл "золото" Паралимпиады в Париже

Украинские пара пловцы блестяще выступают на Играх в Париже

В среду, 4 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит седьмой соревновательный день. В паралимпийском бассейне сборная Украины завоевала очередное "золото".

В заплыве на 50 м вольным стилем (класс S7) Андрей Трусов победил, обновив мировой рекорд — 26.38 с. Об этом сообщает "Телеграф".

Второе место занял Карлос Серрано Сарате из Колумбии, а третье — нейтральный атлет из РФ Егор Ефросинин. Еще два украинца Евгений Богодайко и Юрий Шенгур заняли 6 и 4 места соответственно.

Напомним, на счету сборной Украины 50 наград на Паралимпиаде в Париже. 4 сентября медаль Украине в легкой атлетике принесла Мария Шпатковская ("серебро" в толкании ядра, класс F46). В плавании в одном заплыве "золото" и "серебро" выиграли Ярослав Денисенко и Максим Веракса, "серебро" завоевала Анна Стеценко.

Накануне 3 сентября медаль Украине в легкой атлетике принесла Оксана Ботурчук, "золото" выиграла бегунья Юлия Шуляр, "золото" и "бронзу" добыли Александр Яровой и Максим Коваль, еще одно "золото" на счету Натальи Кобзарь. В плавании в одном заплыве Андрей Трусов выиграл "серебро", а Юрий Шенгур — "золото", Даниил Чуфаров завоевал серебряную медаль, а Игорь Нимченко завоевал серебряную медаль. Кроме того, первую медаль в фехтовании Украине принесла Елена Федота-Исаева.