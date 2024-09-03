Украина завоевала первую медаль в фехтовании на Паралимпиаде

Украина завершила соревновательный день Паралимпиады-2024 медалью в фехтовании

Во вторник, 3 сентября, на Паралимпийских играх в Париже прошел шестой медальный день. Сборная Украины завоевала первую медаль в фехтовании.

Украинка Елена Федота-Исаева в малом финале одолела Ао Ланчжу (Китай) со счетом 15:3 и завоевала бронзовую награду в фехтовании на саблях в категории Б. Об этом сообщает "Телеграф".

Добавим, что на турнире Елена прошла украинку Надежду Долох (15:1), итальянку Россану Паскино (15:8), после чего проиграла Сайсуни Яна из Таиланда (9:15).

Напомним, на счету сборной Украины 45 наград на Паралимпийских играх в Париже. 3 сентября медаль стране в легкой атлетике принесла Оксана Ботурчук, "золото" выиграла бегунья Юлия Шуляр, "золото" и "бронзу" добыли Александр Яровой и Максим Коваль, еще одно "золото" на счету Натальи Кобзарь. В плавании в одном заплыве Андрей Трусов выиграл "серебро", а Юрий Шенгур — "золото", Даниил Чуфаров завоевал серебряную медаль в заплыве на 200 метров комплексом, а Игорь Нимченко завоевал серебряную медаль на дистанции 100 м баттерфляем в классе S10.

Накануне серебряную медаль Украине принес пловец Андрей Трусов. Кроме того, Сергей Паламарчук выиграл "бронзу", а Денис Остапченко завоевал "золото" в этом же заплыве, Илья Яременко и Алексей Вирченко заняли второе и третье места соответственно в еще одном заплыве. В легкой атлетике в забеге на 100 метров в классе Т35 Игорь Цветов финишировал первым, в секторе для прыжков в длину Александр Литвиненко занял третье место, а Зоя Евсий выиграла "бронзу" в метании диска.