Кобзарь принесла Украине 9 "золото" на Паралимпиаде

Украинская легкоатлетка покорила Париж

Во вторник, 3 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит шестой медальный день. В заключительном легкоатлетическом финале дня Украина завоевала 9 золотую медаль.

В забеге на 400 м в классе T37 победила Наталья Кобзарь. Об этом сообщает "Телеграф".

Второе место заняла Цзян Фэньфэн из Китая, а третье нейтральная спортсменка из РФ Виктория Сланова.

Напомним, на счету сборной Украины 44 награды на Паралимпийских играх в Париже. 3 сентября медаль стране в легкой атлетике принесла Оксана Ботурчук, "золото" выиграла бегунья Юлия Шуляр, "золото" и "бронзу" добыли Александр Яровой и Максим Коваль. В плавании в одном заплыве Андрей Трусов выиграл "серебро", а Юрий Шенгур — "золото", Даниил Чуфаров завоевал серебряную медаль в заплыве на 200 метров комплексом, а Игорь Нимченко завоевал серебряную медаль на дистанции 100 м баттерфляем в классе S10.

Накануне серебряную медаль Украине принес пловец Андрей Трусов. Кроме того, Сергей Паламарчук выиграл "бронзу", а Денис Остапченко завоевал "золото" в этом же заплыве, Илья Яременко и Алексей Вирченко заняли второе и третье места соответственно в еще одном заплыве. В легкой атлетике в забеге на 100 метров в классе Т35 Игорь Цветов финишировал первым, в секторе для прыжков в длину Александр Литвиненко занял третье место, а Зоя Евсий выиграла "бронзу" в метании диска.