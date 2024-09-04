Українець Трусов зі світовим рекордом виграв "золото" Паралімпіади у Парижі

Українські пара плавці блискуче виступають на Іграх у Парижі

У середу, 4 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі проходить сьомий ігровий день. У паралімпійському басейні збірна України виборола чергове "золото".

У запливі на 50 м вільним стилем (клас S7) Андрій Трусов переміг, оновивши світовий рекорд – 26.38 с. Про це повідомляє "Телеграф".

Друге місце посів Карлос Серрано Сарате з Колумбії, а третє — нейтральний атлет з РФ Єгор Єфросінін. Ще двоє українців Євген Богодайко та Юрій Шенгур посіли 6 та 4 місця відповідно.

Нагадаємо, на рахунку збірної України 50 нагород на Паралімпіаді у Парижі. 4 вересня медаль Україні у легкій атлетиці принесла Марія Шпатківська ("срібло" у штовханні ядра, клас F46). У плаванні в одному запливі "золото" та "срібло" виграли Ярослав Денисенко та Максим Веракса, "срібло" завоювала Анна Стеценко.

Напередодні 3 вересня медаль Україні в легкій атлетиці принесла Оксана Ботурчук, "золото" виграла бігунья Юлія Шуляр, "золото" та "бронзу" здобули Олександр Яровий та Максим Коваль, ще одне "золото" на рахунку Наталії Кобзар. У плаванні в одному запливі Андрій Трусов виграв "срібло", а Юрій Шенгур — "золото", Данило Чуфаров завоював срібну медаль, а Ігор Німченко завоював срібну медаль. Крім того, першу медаль у фехтуванні Україні принесла Олена Федота-Ісаєва.