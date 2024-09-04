Паралимпиада-2024: расписание и результаты украинцев 4 сентября (обновляется)

Украинские паралимпийцы успешно выступают в Париже

В среду, 4 сентября, на Паралимпийских играх в Париже состоится седьмой соревновательный день. Украинцы будут сражаться за медали в некоторых видах спорта.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты украинцев на Паралимпиаде в Париже 4 сентября. Украинцы в этот день будут соревноваться в настольном теннисе, бочче, пулевой стрельбе, плавании, легкой атлетике, волейболе, стрельбе из лука, фехтовании, голболе и велоспорте.

Расписание и результаты украинцев 4 сентября на Паралимпиаде-2024 (обновляется)

10:30. Плавание. Илья Яременко, Ярослав Денисенко, Максим Веракса: 100 м, свободный стиль, класс S12, квалификация

10:30. Пулевая стрельба. Максим Денисюк: микст, пистолет, 50м, класс SH1, квалификация

10:34. Стрельба из лука. Руслан Цымбалюк: одиночный турнир, олимпийский лук, 1/16 финала

10:37. Плавание. Анна Стеценко: 100 м, свободный стиль, класс S12, квалификация

10:40. Фехтование. Олег Науменко: одиночный турнир, рапира, категория В, 1/8 финала

10:40. Фехтование. Дмитрий Сереженко: одиночный турнир, рапира, категория В, 1/8 финала

10:45. Плавание. Дмитрий Ванзенко, Василий Крайник: 200 м, комплексный стиль, класс SM14, квалификация

11:00. Настольный теннис. Марина Литовченко: одиночный турнир, класс WS6, 1/4 финала

11:10. Фехтование. Надежда Долох: одиночный турнир, рапира, категория В, 1/8 финала

11:30. Бочча. Наталья Коненко, Артем Колинько: микст, парный турнир, класс BC4, четвертьфинал

11:40. Фехтование. Андрей Демчук: одиночный турнир, рапира, категория А, 1/8 финала

11:47. Плавание. Марина Вербовая: 50 м, брасс, класс SB3, квалификация

11:57. Плавание. Евгений Богодайко, Андрей Трусов, Юрий Шенгур: 50 м, свободный стиль, класс S7, квалификация

12:04. Плавание. Вероника Коржова: 100 м, свободный стиль, класс S7, квалификация

12:10. Фехтование. Наталья Морквич: одиночный турнир, рапира, категория А, 1/8 финала

12:10. Легкая атлетика. Николай Райский, Ярослав Окапинский: бег на 400 м, класс T37, финал

12:47. Легкая атлетика. Мария Шпатковская: толкание ядра, класс F46, финал

13:00. Волейбол. Украина — Франция: матч за 7-8 место

13:07. Стрельба из лука. Василий Наумчук: одиночный турнир, олимпийский лук, 1/8 финала

13:15. Пулевая стрельба. Микст: пистолет, 50 м, класс SH1, финал

13:30. Пулевая стрельба. Виталий Плакущий, Василий Ковальчук: микст, винтовка, 50 м, лежа, класс SH2, квалификация

14:00. Настольный теннис. Иван Май: одиночный турнир, класс MS9, 1/4 финала

14:30. Голбол. Украина — Бразилия: полуфинал

14:51. Велоспорт. Егор Дементьев: гонка с раздельным стартом, класс С5, финал

15:57. Велоспорт. Павел Баль: гонка с раздельным стартом, класс Н5, финал

16:00. Пулевая стрельба. Микст, винтовка, 50 м, лежа, класс SH2, финал

18:30. Плавание. Мужчины: 100 м, свободный стиль, класс S12, финал

18:36. Плавание. Женщины: 100 м, свободный стиль, класс S12, финал

18:42. Плавание. Мужчины: 200 м, комплексный стиль, класс SM14, финал

19:00. Настольный теннис. Виктор Дидух: одиночный турнир, класс MS8, 1/4 финала

19:50. Бочча. Микст: парный турнир, класс BC4, полуфинал

19:59. Плавание. Женщины: 50 м, брасс, класс SB3, финал

20:00. Легкая атлетика. Анастасия Москаленко: толкание ядра, класс F32, финал

20:00. Настольный теннис. Максим Николенко: одиночный турнир, класс MS8, 1/4 финала

20:06. Плавание. Мужчины: 50 м, свободный стиль, класс S7, финал

20:28. Плавание. Женщины: 100 м, свободный стиль, класс S7, финал

20:33. Легкая атлетика. Оксана Ботурчук (с Никитой Барабановым): бег на 100 м, класс Т12, квалификация

20:40. Фехтование. Мужчины: одиночный турнир, рапира, категория В, финал

20:44. Стрельба из лука. Мужчины, олимпийский лук, финал

20:58. Плавание. Сборная Украины: микст, эстафета 4х100 м, свободный стиль, 49 очков, финал

21:15. Фехтование. Женщины: одиночный турнир, рапира, категория В, финал

21:50. Фехтование. Мужчины: одиночный турнир, рапира, категория А, финал

22:25. Фехтование. Женщины: одиночный турнир, рапира, категория А, финал

22:45. Легкая атлетика. Наталья Кобзарь: бег на 100 м, класс Т37, квалификация

Напомним, 3 сентября медаль Украине в легкой атлетике принесла Оксана Ботурчук, "золото" выиграла бегунья Юлия Шуляр, "золото" и "бронзу" добыли Александр Яровой и Максим Коваль, еще одно "золото" на счету Натальи Кобзарь. В плавании в одном заплыве Андрей Трусов выиграл "серебро", а Юрий Шенгур — "золото", Даниил Чуфаров завоевал серебряную медаль, а Игорь Нимченко завоевал серебряную медаль. Кроме того, первую медаль в фехтовании Украине принесла Елена Федота-Исаева.

2 сентября серебряную медаль Украине принес пловец Андрей Трусов. Кроме того, Сергей Паламарчук выиграл "бронзу", а Денис Остапченко завоевал "золото" в этом же заплыве, Илья Яременко и Алексей Вирченко заняли второе и третье места соответственно в еще одном заплыве. В легкой атлетике Игорь Цветов финишировал первым, в секторе для прыжков в длину Александр Литвиненко занял третье место, а Зоя Евсий выиграла "бронзу" в метании диска.

1 сентября Роман Полянский принес стране "серебро" в академической гребле, прыгунья в длину Оксана Зубковская стала пятикратной паралимпийской чемпионкой. Кроме того "бронзу" завоевал пловец Евгений Богодайко, а также игрок в боччу Артем Колинько. В одном заплыве "золото" и "бронзу" выиграли Даниил Чуфаров и Михаил Сербин соответственно, третьими стали пловцы Даниил Семеникин и Анна Гонтар.

31 августа копилка сборной Украины пополнилась медалью в настольном теннисе (Виктор Дидух и Ирина Шинкарева), а также серебряной и бронзовой наградами легкоатлетов Владимира Пономаренко и Романа Данилюка. Кроме того, Егор Дементьев выиграл "серебро" в велотреке. Вечером урожай медалей начали собирать пловцы — Ярослав Денисенко выиграл "бронзу", Анна Стеценко — "серебро" и "бронзу", Антон Коль стал двукратным медалистом Парижа, Андрей Трусов и Евгений Богодайко выиграли "серебро" и "бронзу" в одном заплыве, а Марина Пиддубная стала третьей.

30 августа первую награду Украине в легкой атлетике принес метатель копья Владислав Белый, а первое "золото" — пловец Александр Комаров. Еще одно "серебро" в копилку сборной Украины добавила пловчиха Ирина Пойда, ставшая мультимедалисткой в Париже, а бегунья Наталья Кобзарь выиграла "серебро".

29 августа первое "серебро" нашей команде принес Коль. После этого пловчиха Анна Гонтар выиграла "бронзу". В этот же день пловец Комаров стал третьим, а еще одну серебряную медаль выиграла пловчиха Пойда.