Усик - Фьюри 2: искусственный интеллект дал прогноз на реванш

Искусственный интеллект ожидает зрелищный бой в исполнении именитых боксеров

Мнение Искусственного интеллекта (ИИ) о бое-реванше Александр Усик (22-0, 14 КО) — Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) разделилось. Этот поединок пройдет в рамках вечера бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

"Телеграф" попросил у ИИ дать прогноз на второй бой Усик — Фьюри. Мнения ChatGPT о1 и Claude (Antropic) о победителе поединка не совпали.

ChatGPT о1

"Мой субъективный вывод: шансы очень близки к равным, но небольшое преимущество, по моему мнению, все же на стороне Усика, из-за его стабильности и лучшей последней формы, продемонстрированной в предыдущих боях. В долгом техническом противостоянии у Усика есть шанс на победу по очкам, если не позволит Фьюри превратить бой в грязный клинчевой поединок. Если же Фьюри будет в феноменальной физической и ментальной форме, то его антропометрия и опыт могут склонить весы в его сторону.

Однако при текущем раскладе – ставлю на победу Усика по очкам, в тяжелом и конкурентном бою", — гласит сообщение.

Claude (Antropic)

"Мой прогноз: Победа будет сложной и непредсказуемой. Учитывая мастерство обоих спортсменов, я склоняюсь к победе Тайсона Фьюри по очкам с минимальным отрывом. Определяющими факторами станут выносливость британца и его преимущество в весе", — гласит сообщение.

Gemini (Google)

"Учитывая результаты первого боя и анализируя сильные и слабые стороны обоих боксеров, я считаю, что шансы на победу примерно равны. Усик имеет все шансы снова победить благодаря своей технике и тактической подготовке. Фьюри, в свою очередь, постарается использовать свои габариты и силу удара.

Окончательный исход боя будет зависеть от многих факторов, и предсказать его со стопроцентной уверенностью невозможно. Однако можно с уверенностью сказать, что нас ждет увлекательный и напряженный поединок", — гласит сообщение.

Отметим, реванш Усик — Фьюри 2 состоится в субботу, 21 декабря. Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть поединок в Украине, а также делился прогнозом букмекеров на второй бой. В первом поединке Кот раздельным решением судей одолел Цыганского короля.

Неделя шоу Усик — Фьюри 2 стартовала 17 декабря с церемонии официального прибытия боксеров. Александр вновь удивил выбором наряда, а Тайсон прошелся по красной дорожке в спортивном костюме. 18 декабря боксеры провели открытые тренировки, Кот работал под песню Артема Пивоварова, который пел вживую. На следующий день спортсмены пообщались с прессой и устроили 10-минутную дуэль взглядов.