Коляденко принесла Україні "срібло" на Олімпіаді

Спортсменка принесла Україні срібну медаль на Іграх у Парижі

У суботу, 10 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі відбувся жіночий поєдинок за "золото" у вільній боротьбі у ваговій категорії до 62 кг. Україну у фіналі турніру представляла Ірина Коляденко.

У вирішальній "дуелі" Коляденко зустрілася з представницею Японії Сакурою Мотокі. Поєдинок завершився перемогою японки з рахунком 12:1. Про це повідомляє "Телеграф".

Коляденко є бронзовою призеркою Ігор у Токіо та багаторазовою медалісткою чемпіонатів Європи та світу.

Таким чином, збірна України на Олімпіаді-2024 виборола 12 медалей. Першу нагороду Україні принесла шаблістка Ольга Харлан, а другу – стрілець Сергій Куліш. Після цього українські фехтувальники виграли "золото" у команді. Четверту та п’яту нагороду Україні принесли легкоатлетки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, які у секторі для стрибків у висоту зуміли завоювати "золото" та "бронзу" відповідно. Ще одну медаль у легкій атлетиці Синьо-жовтим приніс метальник молота Михайло Кохан. Сьому нагороду виграв гімнаст Ілля Ковтун, який вдало виступив на паралельних брусах. Третю золоту медаль до скарбнички Синьо-жовтих додав боксер Олександр Хижняк. Дев’яту медаль для України завоював борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, а десяту – Жан Беленюк. Ще одне "срібло" Ігор приніс Україні дует веслярок Людмила Лузан/Анастасія Рибачок.