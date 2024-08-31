Українка Стеценко виграла "срібло" на Паралімпіаді у Парижі

Українські параплавці продовжують збирати врожай медалей у Парижі

У суботу, 31 серпня, на Паралімпійських іграх у Парижі збірна України виграла свою 14-ту нагороду. На друге місце п’єдесталу пошани зійшла плавчиня Анна Стеценко.

Про це повідомляє "Телеграф". Українка посіла друге місце у запливі на спині (клас S12). Це її сьома нагорода на рівні Паралімпійських ігор.

Перемогу у запливі здобула Марія Кароліна Гомес Сантьяго з Бразилії, а "бронза" дісталася Марії Дельгадо Надаль з Іспанії.

Зараз на рахунку Синьо-жовтих 14 нагород. У третій ігровий день скарбничка збірної України поповнилася медаллю у настільному тенісі (Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова виграли бронзу у міксті, клас XD17), а також срібною та бронзовою нагородами легкоатлетів Володимира Пономаренка та Романа Данилюка (штовхання 1). Крім того, Єгор Дементьєв виграв "срібло" у велотреку (клас С5, гонка переслідування), а плавець Ярослав Денисенко — "бронзу" (спина, клас S12).

У другий день Ігор першу нагороду Україні в легкій атлетиці приніс метальник списа Владислав Білий (клас F38), а перше "золото" — плавець Олександр Комаров. Ще одне "срібло" в скарбничку збірної України принесла Ірина Пойда, яка стала мультимедалісткою в Парижі, а бігунка Наталія Кобзар стала другою у забігу на 200 м, Т37.

Перше "срібло" збірній приніс плавець Антон Коль (100 м на спині, S1). Трохи згодом ще одна представниця цього виду спорту Анна Гонтар стала третьою у запливі на 50 м вільним стилем у класі S6. Цього ж дня плавець Комаров став третім на дистанції 200 м, S5. Ще одну срібну медаль виграла плавчиха Пойда (200 м вільним стилем, клас S5).