Україна виграла першу медаль Паралімпіади в академічному веслуванні

Українські параатлети продовжують щодня вигравати медалі у Парижі

У неділю, 1 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі проходить 4-й змагальний день. Першу медаль Україні сьогодні приніс Роман Полянський.

Українець фінішував другим в академічному веслуванні (класс PR1) на дистанції 2 км. Про це повідомляє "Телеграф".

Перемогу на турнірі завоював британець Бенджамін Прітчард, а "бронзу" виграв Джакомо Періні з Італії. До речі, Україна вперше виграла медаль у цьому виді спорту на Паралімпіаді у Парижі. Нагадаємо, на рахунку збірної України 20 нагород.

Напередодні скарбничка збірної України поповнилася медаллю у настільному тенісі (Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова), а також срібною та бронзовою нагородами легкоатлетів Володимира Пономаренка та Романа Данилюка. Крім того, Єгор Дементьєв виграв "срібло" у велотреку. Увечері 31 серпня врожай медалей почали збирати плавці — Ярослав Денисенко виграв "бронзу", Анна Стеценко — "срібло" та "бронзу", Антон Коль став дворазовим медалістом Парижа, Андрій Трусов та Євген Богодайко виграли "срібло" та "бронзу" в одному запливі, а Марина Піддубна стала третьою.