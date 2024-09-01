Паралімпіада-2024: розклад та результати українців 1 вересня (оновлюється)

Українські параспортсмени блискуче виступають у Парижі

У неділю, 1 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі пройде 4-й медальний день. Синьо-жовті боротимуться за нагороди у кількох дисциплінах.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати українців на Паралімпіаді в Парижі 1 вересня. Українці цього дня змагатимуться у бочі, бадмінтоні, академічному веслуванні, голболі, кульовій стрільбі, волейболі та легкій атлетиці.

Розклад та результати українців 1 вересня на Паралімпіаді-2024 (оновлюється)

09:30. Бадмінтон. Оксана Козина — Халіме Йилдиз (Туреччина) — 2:1: клас SL3, чвертьфінал

10:30. Плавання. Андрій Трусов, Євген Богодайко: 100 м, брас, клас SB6, кваліфікація

10:30. Кульова стрільба. Ірина Щетник: мікст, пневматична гвинтівка, 10 м, на коліні, клас SH1, кваліфікація

10:38. Плавання. Ігор Німченко: 100 м, вільний стиль, клас S10, кваліфікація

11.00. Легка атлетика. Оксана Зубковська: стрибки у довжину, клас T12, фінал

11:15. Плавання. Данило Чуфаров, Михайло Сербін: 100 м, спина, клас S11, кваліфікація

11:25. Плавання. Катерина Ткачук, Марина Піддубна: 100 м, спина, клас S11, кваліфікація

11:47. Плавання. Марина Вербова: 150 м, комплексний стиль, клас SM4, кваліфікація

12:10. Академічне веслування. Анна Шеремет: парні одинаки, клас PR1, фінал

12:15. Плавання. Андрій Дракін, Данило Семеникін: 100 м, брас, клас SB5, кваліфікація

12:25. Плавання. Анна Гонтар: 100 м, брас, клас SB5, кваліфікація

12:30. Академічне веслування. Роман Полянський: парні одинаки, клас PR1, фінал

12:30. Кульова стрільба. Віталій Плакучий, Василь Ковальчук: мікст, пневматична гвинтівка, 10 м, на коліні, клас SH2, кваліфікація

12:50. Академічне веслування. Ганна Айсанова, Ярослав Коюда: мікст, парні двійки, клас PR2, фінал

12:55. Боча. Артем Колінько: клас BC4, півфінал

13:10. Академічне веслування. Дар’я Котик, Станіслав Самолюк: мікст, парні двійки, клас PR3, фінал

13:35. Тріатлон. Аліса Колпакчі: клас PTS5, фінал – перенесено.

14.00. Кульова стрільба. Мікст: пневматична гвинтівка, 10 м, на коліні, клас SH1, фінал

16:00. Кульова стрільба. Мікст: пневматична гвинтівка, 10 м, на коліні, клас SH2, фінал

18:00. Боча. Чоловіки: клас BC4, бронзовий матч

18:30. Голбол. Китай — Україна

18:30. Плавання. Чоловіки: 100 м, брас, клас SB6, фінал

18:37. Плавання. Вероніка Коржова: 100 м, брас, клас SB6, фінал

18:44. Плавання. Чоловіки: 100 м, вільний стиль, клас S10, фінал

19:00. Волейбол. Україна — Німеччина: груповий етап

19:31. Плавання. Чоловіки: 100 м, спина, клас S11, фінал

19:38. Плавання. Жінки: 100 м, спина, клас S11, фінал

20:00. Легка атлетика. Вікторія Шпачинська, Світлана Півень, Анастасія Мисник: штовхання ядра, клас F20, фінал

20:10. Плавання. Жінки: 150 м, комплексний стиль, клас SM4, фінал

20:47. Плавання. Чоловіки: 100 м, брас, клас SB5, фінал

20:55. Плавання. Жінки: 100 м, брас, клас SB5, фінал

Нагадаємо, за підсумками 3 змагальних днів на рахунку Синьо-жовтих 19 нагород. Напередодні скарбничка збірної України поповнилася медаллю у настільному тенісі (Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова), а також срібною та бронзовою нагородами легкоатлетів Володимира Пономаренка та Романа Данилюка. Крім того, Єгор Дементьєв виграв "срібло" у велотреку. Увечері врожай медалей почали збирати плавці — Ярослав Денисенко виграв "бронзу", Анна Стеценко — "срібло" та "бронзу", Антон Коль став дворазовим медалістом Парижа, Андрій Трусов та Євген Богодайко виграли "срібло" та "бронзу" в одному запливі, а Марина Піддубна стала третьою.

Першу нагороду Україні в легкій атлетиці приніс метальник списа Владислав Білий, а перше "золото" — плавець Олександр Комаров. Ще одне "срібло" в скарбничку збірної України додала плавчиня Ірина Пойда, яка стала мультимедалісткою в Парижі, а бігунка Наталія Кобзар виграла "срібло".

Перше "срібло" нашій команді приніс Коль. Потім ще одна плавчиха Анна Гонтар стала третьою. Цього ж дня плавець Комаров став третім. Ще одну срібну медаль виграла плавчиха Пойда.