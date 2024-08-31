Плавці принесли Україні черговий подвійний подіум на Паралімпіаді

Українські параплавці продовжують добувати медалі на Іграх у Парижі

У суботу, 31 серпня, на Паралімпійських іграх у Парижі Андрій Трусов та Євген Богодайко виграли "срібло" та "бронзу" в одному запливі. Українці блискуче виступили у запливі на 200 м комплексом (клас SM7).

Про це повідомляє "Телеграф". Перемогу в запливі здобув Іньякі Базілоф з Аргентини. Додамо, що Трусов є світовим рекордсменом у цій дисципліні.

На цю мить на рахунку Синьо-жовтих 18 нагород. У третій ігровий день скарбничка збірної України поповнилася медаллю у настільному тенісі (Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова), а також срібною та бронзовою нагородами легкоатлетів Володимира Пономаренка та Романа Данилюка. Крім того, Єгор Дементьєв виграв "срібло" у велотреку. Увечері врожай медалей почали збирати плавці — Ярослав Денисенко виграв "бронзу", Анна Стеценко — "срібло" та "бронзу", Антон Коль став дворазовим медалістом Парижа.

Нагадаємо, напередодні першу нагороду Україні в легкій атлетиці приніс метальник списа Владислав Білий, а перше "золото" — плавець Олександр Комаров. Ще одне "срібло" в скарбничку збірної України додала плавчиня Ірина Пойда, яка стала мультимедалісткою в Парижі, а бігунка Наталія Кобзар виграла "срібло".

Перше "срібло" нашій команді приніс Коль. Потім ще одна плавчиня Анна Гонтар стала третьою. Цього ж дня плавець Комаров став третім. Ще одну срібну медаль виграла плавчиха Пойда.