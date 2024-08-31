Піддубна принесла Україні чергову медаль Паралімпіади

Синьо-жовті завершили виступи 31 серпня на Іграх на мажорній ноті

У суботу, 31 серпня, на Паралімпійських іграх у Парижі збірна України здобула 19-у нагороду. "Бронзу" Україні принесла Марина Піддубна.

Українка фінішувала третьою у запливі на 50 м вільним стилем (клас S11). Про це повідомляє "Телеграф".

Перемогу у запливі зі світовим рекордом здобула китаянка Ма Цзя, "срібло" виграла представниця Кіпру Кароліна Пелендриту.

На цей момент на рахунку Синьо-жовтих 19 нагород. У третій ігровий день скарбничка збірної України поповнилася медаллю у настільному тенісі (Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова), а також срібною та бронзовою нагородами легкоатлетів Володимира Пономаренка та Романа Данилюка. Крім того, Єгор Дементьєв виграв "срібло" у велотреку. Увечері врожай медалей почали збирати плавці — Ярослав Денисенко виграв "бронзу", Анна Стеценко — "срібло" та "бронзу", Антон Коль став дворазовим медалістом Парижа, Андрій Трусов та Євген Богодайко виграли "срібло" та "бронзу" в одному запливі.

Нагадаємо, першу нагороду Україні в легкій атлетиці приніс метальник списа Владислав Білий, а перше "золото" — плавець Олександр Комаров. Ще одне "срібло" в скарбничку збірної України додала плавчиня Ірина Пойда, яка стала мультимедалісткою в Парижі, а бігунка Наталія Кобзар виграла "срібло".

Перше "срібло" нашій команді приніс Коль. Потім ще одна плавчиня Анна Гонтар стала третьою. Цього ж дня плавець Комаров став третім. Ще одну срібну медаль виграла плавчиха Пойда.