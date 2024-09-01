Україна виборола історичну медаль на Паралімпіаді в Парижі

Синьо-жовті вперше виступали на такому рівні в боччі

У неділю, 1 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі проходить 4-й день змагань. Український параспортсмен Артем Колінько вперше приніс Україні медаль у боччі.

У півфіналі турніру Артем переміг хорвата Давора Комара з рахунком 4:3. Про це повідомляє "Телеграф".

Нагадаємо, на рахунку збірної України 23 нагороди. 1 вересня Роман Полянський приніс країні "срібло" в академічному веслуванні, стрибунка в довжину Оксана Зубковська стала п’ятикратною паралімпійською чемпіонкою. Крім того, "бронзу" цього дня завоював плавець Євген Богодайко.

Що таке бочча

Напередодні скарбничка збірної України поповнилася медаллю у настільному тенісі (Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова), а також срібною та бронзовою нагородами легкоатлетів Володимира Пономаренка та Романа Данилюка. Крім того, Єгор Дементьєв виграв "срібло" у велотреку. Увечері 31 серпня врожай медалей почали збирати плавці — Ярослав Денисенко виграв "бронзу", Анна Стеценко — "срібло" та "бронзу", Антон Коль став дворазовим медалістом Парижа, Андрій Трусов та Євген Богодайко виграли "срібло" та "бронзу" в одному запливі, а Марина Піддубна стала третьою.