Українка Гонтар стала мультимедалісткою Паралімпіади у Парижі

Українські пара плавці продовжують збирати врожай медалей на Іграх у Франції

У неділю, 1 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі проходить 4-й день змагань. Збірна України виграла медаль у останньому фіналі дня у плаванні.

Про це повідомляє "Телеграф". У запливі на 100 метрів брасом у класі SB5 українка Анна Гонтар виграла бронзову медаль.

"Срібло" у запливі отримала китаянка Чжан Лі, а "золото" — британка Грейс Харві. Додамо, що в перший день Ігор Гонтар виграла "бронзу" у запливі на 50 м вільним стилем.

Нагадаємо, на рахунку збірної України 27 нагород. 1 вересня Роман Полянський приніс країні "срібло" в академічному веслуванні, стрибунка в довжину Оксана Зубковська стала п’ятикратною паралімпійською чемпіонкою. Крім того, "бронзу" у цей день завоював плавець Євген Богодайко, гравець у боччу Артем Колінько. В одному запливі "золото" та "бронзу" виграли Данило Чуфаров та Михайло Сербін відповідно, а Данило Семеникін взяв "бронзу".

Напередодні скарбничка збірної України поповнилася медаллю у настільному тенісі (Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова), а також срібною та бронзовою нагородами легкоатлетів Володимира Пономаренка та Романа Данилюка. Крім того, Єгор Дементьєв виграв "срібло" у велотреку. Увечері 31 серпня врожай медалей почали збирати плавці — Ярослав Денисенко виграв "бронзу", Анна Стеценко — "срібло" та "бронзу", Антон Коль став дворазовим медалістом Парижа, Андрій Трусов та Євген Богодайко виграли "срібло" та "бронзу" в одному запливі, а Марина Піддубна стала третьою.