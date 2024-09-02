Паралімпіада-2024: розклад та результати українців 2 вересня (оновлюється)

Українські паралімпійці продовжують змагатися у Парижі

У понеділок, 2 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі відбудеться п'ятий ігровий день. Українці змагатимуться за медалі у деяких дисциплінах.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати українців на Паралімпіаді в Парижі 2 вересня. Українці цього дня змагатимуться у бадмінтоні, настільному тенісі, голболі, кульовій стрільбі, плаванні, тріатлоні та легкій атлетиці.

Розклад та результати українців 2 вересня на Паралімпіаді-2024 (оновлюється)

9:30. Бадмінтон. Оксана Козина — Маріам Боладжі (Нігерія) — 0:2: бронзовий матч.

10:00. Кульова стрільба. Ірина Ляху, Олексій Денисюк: мікст, стрільба з малокаліберного пістолета, 25 м, точність

10:30. Плавання. Андрій Трусов, Юрій Шенгур: 400 м, вільний стиль, клас S7, кваліфікація

10:46. Плавання. Вероніка Коржова: 400 м, вільний стиль, клас S7, кваліфікація

11:03. Плавання. Юрій Божинський, Дмитро Василенко: 50 м, вільний стиль, клас S9, кваліфікація

11:13. Плавання. Сергій Паламарчук, Денис Остапченко: 50 м, спина, клас S3, кваліфікація

11:23. Плавання. Ольга Мальцева: 50 м, спина, клас S3, кваліфікація

11:33. Плавання. Василь Крайник: 100 м, брас, клас SB14, кваліфікація

11:45. Настільний теніс. Олександр Єзик: одиночний турнір, клас MS2, 1/8 фіналу

11:49. Плавання. Ілля Яременко, Максим Веракса, Олексій Вірченко: 50 м, вільний стиль, клас S13, кваліфікація

11:55. Плавання. Анна Стеценко: 50 м, вільний стиль, клас S12, кваліфікація

12:04. Плавання. Олександр Комаров: 100 м, брас, клас SB4, кваліфікація

12:26. Плавання. Роман Бондаренко: 200м, вільний стиль, клас S2, кваліфікація

14.00. Кульова стрільба. Ірина Ляху, Олексій Денисюк: мікст, стрільба з малокаліберного пістолета, 25 м, швидкість

11:48. Легка атлетика. Оксана Ботуручук (з Микитою Барабановим): 400 м, клас T12, кваліфікація

13:35. Тріатлон. Аліса Колпакчі: клас PTS5, фінал

16:00. Голбол. Україна — Іран: чвертьфінал

17:45. Кульова стрільба. Мікст: стрільба з малокаліберного пістолета, 25 м, фінал

18:00. Настільний теніс. Василь Петрунов: одиночний турнір, клас MS3, 1/8 фіналу

18:30. Плавання. Чоловіки: 400 м, вільний стиль, клас S7, фінал

18:41. Плавання. Жінки: 400 м, вільний стиль, клас S7, фінал

18:52. Плавання. Чоловіки: 50 м, вільний стиль, клас S9, фінал

18:58. Плавання. Чоловіки: 50 м, спина, клас S3, фінал

19:05. Плавання. Жінки: 50 м, спина, клас S3, фінал

19:13. Плавання. Чоловіки: 100 м, брас, клас SB14, фінал

19:42. Плавання. Чоловіки: 50 м, вільний стиль, клас S13, фінал

19:47. Плавання. Жінки: 50 м, вільний стиль, клас S12, фінал

20:00. Легка атлетика. Роман Новак: метання списа, клас F64, фінал

20:04. Легка атлетика. Зоя Євсій: метання диска, клас F53, фінал

20:08. Легка атлетика. Ігор Цвєтов, Іван Тетюхін: 100 м, клас Т35, фінал

20:09. Плавання. Чоловіки: 100 м, брас, клас SB4, фінал

20:15. Легка атлетика. Олександр Литвиненко, Роман Павлік: стрибки у довжину, клас Т36, фінал

20:41. Плавання. Чоловіки: 200 м, вільний стиль, клас S2, фінал

20:45. Настільний теніс. Віктор Дідух: одиночний турнір, клас MS8, 1/8 фіналу

21:20. Легка атлетика. Юлія Шуляр: 400 м, клас Т20, кваліфікація

21:43. Легка атлетика, 400м, клас T12, півфінал, жінки.

21:45. Настільний теніс. Максим Ніколенко: одиночний турнір, клас MS8, 1/8 фіналу

Нагадаємо, за підсумками 4-х днів змагань на рахунку збірної України 27 нагород. Напередодні Роман Полянський приніс країні "срібло" в академічному веслуванні, стрибунка в довжину Оксана Зубковська стала п’ятиразовою паралімпійською чемпіонкою. Крім того, "бронзу" 1 вересня завоював плавець Євген Богодайко, а також гравець у боччу Артем Колінько. В одному запливі "золото" та "бронзу" виграли Данило Чуфаров та Михайло Сербін відповідно, третіми стали плавці Данило Семеникін та Анна Гонтар.

Напередодні скарбничка збірної України поповнилася медаллю у настільному тенісі (Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова), а також срібною та бронзовою нагородами легкоатлетів Володимира Пономаренка та Романа Данилюка. Крім того, Єгор Дементьєв виграв "срібло" у велотреку. Увечері врожай медалей почали збирати плавці — Ярослав Денисенко виграв "бронзу", Анна Стеценко — "срібло" та "бронзу", Антон Коль став дворазовим медалістом Парижа, Андрій Трусов та Євген Богодайко виграли "срібло" та "бронзу" в одному запливі, а Марина Піддубна стала третьою.

Першу нагороду Україні в легкій атлетиці приніс метальник списа Владислав Білий, а перше "золото" — плавець Олександр Комаров. Ще одне "срібло" в скарбничку збірної України додала плавчиня Ірина Пойда, яка стала мультимедалісткою в Парижі, а бігунка Наталія Кобзар виграла "срібло".

Перше "срібло" нашій команді приніс Коль. Після цього плавчиня Анна Гонтар виграла "бронзу". Цього ж дня плавець Комаров став третім, а ще одну срібну медаль виграла плавчиха Піда.