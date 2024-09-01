Світовий рекорд та подвійний подіум: українські плавці творять історію на Паралімпіаді

Українські пара плавці блискуче виступають у Парижі

У неділю, 1 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі проходить 4-й день змагань. У плаванні Україна досягла чергового подвійного подіуму.

Данило Чуфаров та Михайло Сербін завоювали "бронзу" та "золото" відповідно у запливі на 100 м на спині в класі S11. Про це повідомляє "Телеграф".

Додамо, що "срібло" дісталося Давиду Кратохвілу із Чехії. Сербін у цьому запливі оновив світовий рекорд (1:05:84).

Нагадаємо, на рахунку збірної України 25 нагород. 1 вересня Роман Полянський приніс країні "срібло" в академічному веслуванні, стрибунка в довжину Оксана Зубковська стала п’ятикратною паралімпійською чемпіонкою. Крім того, "бронзу" у цей день завоював плавець Євген Богодайко та гравець у боччу Артем Колінько.

Напередодні скарбничка збірної України поповнилася медаллю у настільному тенісі (Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова), а також срібною та бронзовою нагородами легкоатлетів Володимира Пономаренка та Романа Данилюка. Крім того, Єгор Дементьєв виграв "срібло" у велотреку. Увечері 31 серпня врожай медалей почали збирати плавці — Ярослав Денисенко виграв "бронзу", Анна Стеценко — "срібло" та "бронзу", Антон Коль став дворазовим медалістом Парижа, Андрій Трусов та Євген Богодайко виграли "срібло" та "бронзу" в одному запливі, а Марина Піддубна стала третьою.