Українка Зубковська стала п’ятиразовою паралімпійською чемпіонкою

Українська легкоатлетка демонструє феноменальні результати

У неділю, 1 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі проходить 4-й змагальний день. Українка Оксана Зубковська стала п’ятиразовою паралімпійською чемпіонкою.

Зубковська тріумфувала в Парижі у стрибках у довжину (клас Т2), показавши свій найкращий результат у сезоні 5,78 м. Про це повідомляє "Телеграф".

"Срібло" дісталося Сарі Мартінес з Іспанії, а "бронза" Лінді Хамрі з Алжиру. Додамо, що 43-річна Зубковська перемагає у цій дисципліні на всіх Паралімпійських іграх із 2008 року.

Нагадаємо, на рахунку збірної України 21 нагорода. 1 вересня Роман Полянський приніс країні "срібло" в академічному веслуванні.

Напередодні скарбничка збірної України поповнилася медаллю у настільному тенісі (Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова), а також срібною та бронзовою нагородами легкоатлетів Володимира Пономаренка та Романа Данилюка. Крім того, Єгор Дементьєв виграв "срібло" у велотреку. Увечері 31 серпня врожай медалей почали збирати плавці — Ярослав Денисенко виграв "бронзу", Анна Стеценко — "срібло" та "бронзу", Антон Коль став дворазовим медалістом Парижа, Андрій Трусов та Євген Богодайко виграли "срібло" та "бронзу" в одному запливі, а Марина Піддубна стала третьою.