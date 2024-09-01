Українець Богодайко став мультимедалістом Паралімпіади у Парижі

Українські параплавці продовжують радувати вболівальників на Іграх у Парижі

У неділю, 1 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі проходить 4-й день змагань. Українець Євген Богодайко завоював бронзову нагороду у плаванні.

Про це повідомляє "Телеграф". Українець став третім у запливі на 100 м брасом у класі SB6.

Перемогу на турнірі відсвяткував Ян Хун із Китаю, а "срібло" виграв Нельсон Кріспін із Колумбії.

Нагадаємо, на рахунку збірної України 22 нагороди. 1 вересня Роман Полянський приніс країні "срібло" в академічному веслуванні, стрибунка в довжину Оксана Зубковська стала п’ятикратною паралімпійською чемпіонкою.

Напередодні скарбничка збірної України поповнилася медаллю у настільному тенісі (Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова), а також срібною та бронзовою нагородами легкоатлетів Володимира Пономаренка та Романа Данилюка. Крім того, Єгор Дементьєв виграв "срібло" у велотреку. Увечері 31 серпня врожай медалей почали збирати плавці — Ярослав Денисенко виграв "бронзу", Анна Стеценко — "срібло" та "бронзу", Антон Коль став дворазовим медалістом Парижа, Андрій Трусов та Євген Богодайко виграли "срібло" та "бронзу" в одному запливі, а Марина Піддубна стала третьою.