Паралімпіада-2024: розклад та результати українців 4 вересня (оновлюється)

Українські паралімпійці успішно виступають у Парижі

У середу, 4 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі відбудеться сьомий змагальний день. Українці змагатимуться за медалі у деяких видах спорту.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад і результати українців на Паралімпіаді в Парижі 4 вересня. Українці цього дня змагатимуться у настільному тенісі, боччі, кульовій стрільбі, плаванні, легкій атлетиці, волейболі, стрільбі з лука, фехтуванні, голболі та велоспорті.

Розклад та результати українців 4 вересня на Паралімпіаді-2024 (оновлюється)

10:30. Плавання. Ілля Яременко, Ярослав Денисенко, Максим Веракса: 100 м, вільний стиль, клас S12, кваліфікація

10:30. Кульова стрільба. Максим Денисюк: мікст, пістолет, 50м, клас SH1, кваліфікація

10:34. Стрілянина з лука. Руслан Цимбалюк: одиночний турнір, олімпійський лук, 1/16 фіналу

10:37. Плавання. Анна Стеценко: 100 м, вільний стиль, клас S12, кваліфікація

10:40. Фехтування. Олег Науменко: одиночний турнір, рапіра, категорія В, 1/8 фіналу

10:40. Фехтування. Дмитро Сереженко: одиночний турнір, рапіра, категорія В, 1/8 фіналу

10:45. Плавання. Дмитро Ванзенко, Василь Крайник: 200 м, комплексний стиль, клас SM14, кваліфікація

11.00. Настільний теніс. Марина Литовченко: одиночний турнір, клас WS6, 1/4 фіналу

11:10. Фехтування. Надія Долох: одиничний турнір, рапіра, категорія В, 1/8 фіналу

11:30. Бочча. Наталія Коненко, Артем Колінько: мікст, парний турнір, клас BC4, чвертьфінал

11:40. Фехтування. Андрій Демчук: одиночний турнір, рапіра, категорія А, 1/8 фіналу

11:47. Плавання. Марина Вербова: 50 м, брас, клас SB3, кваліфікація

11:57. Плавання. Євген Богодайко, Андрій Трусов, Юрій Шенгур: 50 м, вільний стиль, клас S7, кваліфікація

12:04. Плавання. Вероніка Коржова: 100 м, вільний стиль, клас S7, кваліфікація

12:10. Фехтування. Наталія Морквич: одиночний турнір, рапіра, категорія А, 1/8 фіналу

12:10. Легка атлетика. Микола Райський, Ярослав Окапинський: біг на 400 м, клас T37, фінал

12:47. Легка атлетика. Марія Шпатковська: штовхання ядра, клас F46, фінал

13:00. Волейбол. Україна — Франція: матч за 7-8 місце

13:07. Стрільба з лука. Василь Наумчук: одиночний турнір, олімпійський лук, 1/8 фіналу

13:15. Кульова стрільба. Мікст: пістолет, 50 м, клас SH1, фінал

13:30. Кульова стрільба. Віталій Плакучий, Василь Ковальчук: мікст, гвинтівка, 50 м, лежачи, клас SH2, кваліфікація

14.00. Настільний теніс. Іван Май: одиночний турнір, клас MS9, 1/4 фіналу

14:30. Голбол. Україна — Бразилія: півфінал

14:51. Велосипедні гонки. Єгор Дементьєв: гонка з роздільним стартом, клас С5, фінал

15:57. Велосипедні гонки. Павло Баль: гонка із роздільним стартом, клас Н5, фінал

16:00. Кульова стрільба. Мікст, гвинтівка, 50 м, лежачи, клас SH2, фінал

18:30. Плавання. Чоловіки: 100 м, вільний стиль, клас S12, фінал

18:36. Плавання. Жінки: 100 м, вільний стиль, клас S12, фінал

18:42. Плавання. Чоловіки: 200 м, комплексний стиль, клас SM14, фінал

19:00. Настільний теніс. Віктор Дідух: одиночний турнір, клас MS8, 1/4 фіналу

19:50. Бочча. Мікст: парний турнір, клас BC4, півфінал

19:59. Плавання. Жінки: 50 м, брас, клас SB3, фінал

20:00. Легка атлетика. Анастасія Москаленко: штовхання ядра, клас F32, фінал

20:00. Настільний теніс. Максим Ніколенко: одиночний турнір, клас MS8, 1/4 фіналу

20:06. Плавання. Чоловіки: 50 м, вільний стиль, клас S7, фінал

20:28. Плавання. Жінки: 100 м, вільний стиль, клас S7, фінал

20:33. Легка атлетика. Оксана Ботурчук (з Микитою Барабановим): біг на 100 м, клас Т12, кваліфікація

20:40. Фехтування. Чоловіки: одиничний турнір, рапіра, категорія В, фінал

20:44. Стрільба з лука. Чоловіки, олімпійський лук, фінал

20:58. Плавання. Збірна України: мікст, естафета 4х100 м, вільний стиль, 49 очок, фінал

21:15. Фехтування. Жінки: одиничний турнір, рапіра, категорія В, фінал

21:50. Фехтування. Чоловіки: одиночний турнір, рапіра, категорія А, фінал

22:25. Фехтування. Жінки: одиничний турнір, рапіра, категорія А, фінал

22:45. Легка атлетика. Наталія Кобзар: біг на 100 м, клас Т37, кваліфікація

Нагадаємо, 3 вересня медаль Україні в легкій атлетиці принесла Оксана Ботурчук, "золото" виграла спринтерка Юлія Шуляр, "золото" та "бронзу" здобули Олександр Яровий та Максим Коваль, ще одне "золото" на рахунку Наталії Кобзар. У плаванні в одному запливі Андрій Трусов виграв "срібло", а Юрій Шенгур — "золото", Данило Чуфаров завоював срібну медаль, а Ігор Німченко завоював срібну медаль. Крім того, першу медаль у фехтуванні Україні принесла Олена Федота-Ісаєва.

2 вересня срібну медаль Україні приніс плавець Андрій Трусов. Крім того, Сергій Паламарчук виграв "бронзу", а Денис Остапченко завоював "золото" у цьому ж запливі, Ілля Яременко та Олексій Вірченко посіли друге та третє місця відповідно у ще одному запливі. У легкій атлетиці Ігор Цвєтов фінішував першим, у секторі для стрибків у довжину Олександр Литвиненко посів третє місце, а Зоя Овсій виграла "бронзу" у метанні диска.

1 вересня Роман Полянський приніс країні "срібло" в академічному веслуванні, стрибунка в довжину Оксана Зубковська стала п’ятикратною паралімпійською чемпіонкою. Крім того, "бронзу" завоював плавець Євген Богодайко, а також гравець у боччу Артем Колінько. В одному запливі "золото" та "бронзу" виграли Данило Чуфаров та Михайло Сербін відповідно, третіми стали плавці Данило Семеникін та Анна Гонтар.

31 серпня скарбничка збірної України поповнилася медаллю у настільному тенісі (Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова), а також срібною та бронзовою нагородами легкоатлетів Володимира Пономаренка та Романа Данилюка. Крім того, Єгор Дементьєв виграв "срібло" у велотреку. Увечері врожай медалей почали збирати плавці — Ярослав Денисенко виграв "бронзу", Анна Стеценко — "срібло" та "бронзу", Антон Коль став дворазовим медалістом Парижа, Андрій Трусов та Євген Богодайко виграли "срібло" та "бронзу" в одному запливі, а Марина Піддубна стала третьою.

30 серпня першу нагороду Україні в легкій атлетиці приніс метальник списа Владислав Білий, а перше "золото" — плавець Олександр Комаров. Ще одне "срібло" в скарбничку збірної України додала плавчиня Ірина Пойда, яка стала мультимедалісткою в Парижі, а бігунка Наталія Кобзар виграла "срібло".

29 серпня перше "срібло" нашій команді приніс Коль. Після цього плавчиня Анна Гонтар виграла "бронзу". Цього ж дня плавець Комаров став третім, а ще одну срібну медаль виграла плавчиха Пойда.