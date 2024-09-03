Кобзар принесла Україні 9 "золото" на Паралімпіаді

Українська легкоатлетка підкорила Париж

У вівторок, 3 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі проходить шостий медальний день. У заключному легкоатлетичному фіналі дня Україна здобула 9 золоту медаль.

У забігу на 400 м у класі T37 перемогла Наталія Кобзар. Про це повідомляє "Телеграф".

Друге місце зайняла Цзян Феньфен з Китаю, а третє — нейтральна спортсменка з РФ Вікторія Сланова.

Нагадаємо, на рахунку збірної України 44 нагороди на Паралімпійських іграх у Парижі. 3 вересня медаль країні в легкій атлетиці принесла Оксана Ботурчук, "золото" виграла бігунка Юлія Шуляр, "золото" та "бронзу" здобули Олександр Яровий та Максим Коваль. У плаванні в одному запливі Андрій Трусов виграв "срібло", а Юрій Шенгур — "золото", Данило Чуфаров завоював срібну медаль у запливі на 200 метрів комплексом, а Ігор Німченко завоював срібну медаль на дистанції 100 м батерфляєм в классі S10.

Напередодні срібну медаль Україні приніс плавець Андрій Трусов. Крім того, Сергій Паламарчук виграв "бронзу", а Денис Остапченко завоював "золото" у цьому ж запливі, Ілля Яременко та Олексій Вірченко посіли друге та третє місця відповідно у ще одному запливі. У легкій атлетиці у забігу на 100 метрів у класі Т35 Ігор Цвєтов фінішував першим, у секторі для стрибків у довжину Олександр Литвиненко посів третє місце, а Зоя Овсій виграла "бронзу" у метанні диска.