Україна виборола першу медаль у фехтуванні на Паралімпіаді

Україна завершила змагальний день Паралімпіади-2024 медаллю у фехтуванні

У вівторок, 3 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі пройшов шостий медальний день. Збірна України виборола першу медаль у фехтуванні.

Українка Олена Федота-Ісаєва у малому фіналі здолала Ао Ланчжу (Китай) з рахунком 15:3 та здобула бронзову нагороду у фехтуванні на шаблях у категорії Б. Про це повідомляє "Телеграф".

Додамо, що на турнірі Олена пройшла українку Надію Долох (15:1), італійку Россану Паскіно (15:8), після чого програла Сайсуні Яна із Таїланду (9:15).

Нагадаємо, на рахунку збірної України 45 нагород на Паралімпійських іграх у Парижі. 3 вересня медаль країні в легкій атлетиці принесла Оксана Ботурчук, "золото" виграла спринтерка Юлія Шуляр, "золото" та "бронзу" здобули Олександр Яровий та Максим Коваль, ще одне "золото" на рахунку Наталії Кобзар. У плаванні в одному запливі Андрій Трусов виграв "срібло", а Юрій Шенгур — "золото", Данило Чуфаров завоював срібну медаль у запливі на 200 метрів комплексом, а Ігор Німченко завоював срібну медаль на дистанції 100 м батерфляєм.

Напередодні срібну медаль Україні приніс плавець Андрій Трусов. Крім того, Сергій Паламарчук виграв "бронзу", а Денис Остапченко завоював "золото" у цьому ж запливі, Ілля Яременко та Олексій Вірченко посіли друге та третє місця відповідно у ще одному запливі. У легкій атлетиці у забігу на 100 метрів у класі Т35 Ігор Цвєтов фінішував першим, у секторі для стрибків у довжину Олександр Литвиненко посів третє місце, а Зоя Овсій виграла "бронзу" у метанні диска.