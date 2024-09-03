Плавець Німченко виграв "срібло" на Паралімпіаді у Парижі

Українські пара плавці демонструють феноменальні результати у Парижі

У вівторок, 3 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі проходить шостий медальний день. У фінальному запливі ігрового дня Україна не лишилася без медалі.

Українець Ігор Німченко завоював срібну медаль на дистанції 100 м батерфляєм у класі S10. Про це повідомляє "Телеграф".

Перемогу у запливі здобув Стефано Раймонді з Італії, а "бронза" дісталася Алексу Саффі з Австралії.

Нагадаємо, на рахунку збірної України 43 нагороди на Паралімпійських іграх у Парижі. 3 вересня медаль країні в легкій атлетиці принесла Оксана Ботурчук, "золото" виграла бігунка Юлія Шуляр, "золото" та "бронзу" здобули Олександр Яровий та Максим Коваль. У плаванні в одному запливі Андрій Трусов виграв "срібло", а Юрій Шенгур — "золото", Данило Чуфаров завоював срібну медаль у запливі на 200 метрів комплексом.

Напередодні срібну медаль Україні приніс плавець Андрій Трусов. Крім того, Сергій Паламарчук виграв "бронзу", а Денис Остапченко завоював "золото" у цьому ж запливі, Ілля Яременко та Олексій Вірченко посіли друге та третє місця відповідно у ще одному запливі. У легкій атлетиці у забігу на 100 метрів у класі Т35 Ігор Цвєтов фінішував першим, у секторі для стрибків у довжину Олександр Литвиненко посів третє місце, а Зоя Овсій виграла "бронзу" у метанні диска.