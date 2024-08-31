Пиддубная принесла Украине очередную медаль Паралимпиады

Сине-желтые завершили выступления 31 августа на Играх на мажорной ноте

В субботу, 31 августа, на Паралимпийских играх в Париже сборная Украины завоевала 19-ю награду. "Бронзу" Украине принесла Марина Пиддубная.

Украинка финишировала третьей в заплыве на 50 м вольным стилем (класс S11). Об этом сообщает "Телеграф".

Победу в заплыве с мировым рекордом одержала китаянка Ма Цзя, "серебро" выиграла представительница Кипра Каролина Пелендриту.

На данный момент на счету Сине-желтых 19 наград. В третий игровой день копилка сборной Украины пополнилась медалью в настольном теннисе (Виктор Дидух и Ирина Шинкарева), а также серебряной и бронзовой наградами легкоатлетов Владимира Пономаренко и Романа Данилюка. Кроме того, Егор Дементьев выиграл "серебро" в велотреке. Вечером урожай медалей начали собирать пловцы — Ярослав Денисенко выиграл "бронзу", Анна Стеценко — "серебро" и "бронзу", Антон Коль стал двукратным медалистом Парижа, Андрей Трусов и Евгений Богодайко выиграли "серебро" и "бронзу" в одном заплыве.

Напомним, первую награду Украине в легкой атлетике принес метатель копья Владислав Белый, а первое "золото" — пловец Александр Комаров. Еще одно "серебро" в копилку сборной Украины добавила пловчиха Ирина Пойда, ставшая мультимедалисткой в Париже, а бегунья Наталья Кобзарь выиграла "серебро".

Первое "серебро" нашей команде принес Коль. Затем еще одна пловчиха Анна Гонтар стала третьей. В этот же день пловец Комаров стал третьим. Еще одну серебряную медаль выиграла пловчиха Пойда.