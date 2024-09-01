Паралимпиада-2024: расписание и результаты украинцев 1 сентября (обновляется)

Украинские параспортсмены блестяще выступают в Париже

В воскресенье, 1 сентября, на Паралимпийских играх в Париже пройдет 4-й медальный день. Сине-желтые будут бороться за награды в нескольких дисциплинах.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты украинцев на Паралимпиаде в Париже 1 сентября. Украинцы в этот день будут соревноваться в боче, бадминтоне, академической гребле, голболе, пулевой стрельбе, волейболе и легкой атлетике.

Расписание и результаты украинцев 1 сентября на Паралимпиаде-2024 (обновляется)

09:30. Бадминтон. Оксана Козина — Халиме Йылдыз (Турция) — 2:1: класс SL3, четвертьфинал

10:30. Плавание. Андрей Трусов, Евгений Богодайко: 100 м, брасс, класс SB6, квалификация

10:30. Пулевая стрельба. Ирина Щетник: микст, пневматическая винтовка, 10 м, на колене, класс SH1, квалификация

10:38. Плавание. Игорь Нимченко: 100 м, свободный стиль, класс S10, квалификация

11:00. Легкая атлетика. Оксана Зубковская: прыжки в длину, класс T12, финал

11:15. Плавание. Даниил Чуфаров, Михаил Сербин: 100 м, спина, класс S11, квалификация

11:25. Плавание. Екатерина Ткачук, Марина Поддубная: 100 м, спина, класс S11, квалификация

11:47. Плавание. Марина Вербовая: 150 м, комплексный стиль, класс SM4, квалификация

12:10. Академическая гребля. Анна Шеремет: парные одиночки, класс PR1, финал

12:15. Плавание. Андрей Дракин, Даниил Семеникин: 100 м, брасс, класс SB5, квалификация

12:25. Плавание. Анна Гонтарь: 100 м, брасс, класс SB5, квалификация

12:30. Академическая гребля. Роман Полянский: парные одиночки, класс PR1, финал

12:30. Пулевая стрельба. Виталий Плакущий, Василий Ковальчук: микст, пневматическая винтовка, 10 м, на колене, класс SH2, квалификация

12:50. Академическая гребля. Анна Айсанова, Ярослав Коюда: микст, парные двойки, класс PR2, финал

12:55. Боча. Артем Колинько: класс BC4, полуфинал

13:10. Академическая гребля. Дарья Котик, Станислав Самолюк: микст, парные двойки, класс PR3, финал

13:35. Триатлон. Алиса Колпакчи: класс PTS5, финал — перенесено.

14:00. Пулевая стрельба. Микст: пневматическая винтовка, 10 м, на колене, класс SH1, финал

16:00. Пулевая стрельба. Микст: пневматическая винтовка, 10 м, на колене, класс SH2, финал

18:00. Боча. Мужчины: класс BC4, бронзовый матч

18:30. Голбол. Китай — Украина

18:30. Плавание. Мужчины: 100 м, брасс, класс SB6, финал

18:37. Плавание. Вероника Коржова: 100 м, брасс, класс SB6, финал

18:44. Плавание. Мужчины: 100 м, свободный стиль, класс S10, финал

19:00. Волейбол. Украина — Германия: групповой этап

19:31. Плавание. Мужчины: 100 м, спина, класс S11, финал

19:38. Плавание. Женщины: 100 м, спина, класс S11, финал

20:00. Легкая атлетика. Виктория Шпачинская, Светлана Пивень, Анастасия Мысник: толкание ядра, класс F20, финал

20:10. Плавание. Женщины: 150 м, комплексный стиль, класс SM4, финал

20:47. Плавание. Мужчины: 100 м, брасс, класс SB5, финал

20:55. Плавание. Женщины: 100 м, брасс, класс SB5, финал

Напомним, по итогам 3 соревновательных дней на счету Сине-желтых 19 наград. Накануне копилка сборной Украины пополнилась медалью в настольном теннисе (Виктор Дидух и Ирина Шинкарева), а также серебряной и бронзовой наградами легкоатлетов Владимира Пономаренко и Романа Данилюка. Кроме того, Егор Дементьев выиграл "серебро" в велотреке. Вечером урожай медалей начали собирать пловцы — Ярослав Денисенко выиграл "бронзу", Анна Стеценко — "серебро" и "бронзу", Антон Коль стал двукратным медалистом Парижа, Андрей Трусов и Евгений Богодайко выиграли "серебро" и "бронзу" в одном заплыве, а Марина Пиддубная стала третьей.

Первую награду Украине в легкой атлетике принес метатель копья Владислав Белый, а первое "золото" — пловец Александр Комаров. Еще одно "серебро" в копилку сборной Украины добавила пловчиха Ирина Пойда, ставшая мультимедалисткой в Париже, а бегунья Наталья Кобзарь выиграла "серебро".

Первое "серебро" нашей команде принес Коль. Затем еще одна пловчиха Анна Гонтар стала третьей. В этот же день пловец Комаров стал третьим. Еще одну серебряную медаль выиграла пловчиха Пойда.