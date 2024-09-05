Хорава приніс Україні медаль Паралімпіади у дзюдо

Синьо-жовті виграли чергову медаль у дзюдо

У четвер, 5 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі триває восьмий ігровий день. Збірна України виборола третю медаль дня у дзюдо.

Українець Давид Хорава тріумфував у "бронзовій" сутичці у вазі 60 кг (клас J2). Про це повідомляє "Телеграф".

У малому фіналі Хорава здолав представника Південної Кореї Лі Мін-дже з рахунком 10:0.

Нагадаємо, на рахунку збірної України 58 нагород на Паралімпіаді-2024. 5 вересня першу медаль дня Україні принесла Марія Помазан, яка виборола "золото" Паралімпіади-2024 у штовханні ядра у класі F35. Крім того, Павло Баль виграв історичну паралімпійську "бронзу" у велоспорті, дзюдоїстка Наталія Ніколайчик виборола "золото" у категорії до 48 кг у класі J1, дзюдоїстка Анжела Гаврисюк виграла поєдинок за "бронзу". У плаванні Данило Чуфаров приніс Україні "бронзу".

Напередодні 4 вересня у легкій атлетиці "срібло" Україні принесла Марія Шпатківська, а "золото" — Анастасія Москаленко. У плаванні в одному запливі "золото" та "срібло" виграли Ярослав Денисенко та Максим Веракса, "срібло" виборола Анна Стеценко, а "золото" виграла збірна України.