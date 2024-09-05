Україна виборола чергову медаль Паралімпіади у плаванні

Українські пара плавці щодня радують уболівальників медалями на Іграх у Парижі

У четвер, 5 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі триває восьмий ігровий день. Синьо-жовті виграли першу медаль дня у паралімпійському басейні.

Українець Данило Чуфаров завоював "бронзу" на дистанції 100 м брасом у класі SB11. Про це повідомляє "Телеграф".

Перемогу у запливі здобув нідерландець Рогір Дорсман, а "срібло" дісталося китайцю Яну Бозуню.

Нагадаємо, на рахунку збірної України 57 нагород на Паралімпіаді-2024. 5 вересня першу медаль дня Україні принесла Марія Помазан, яка виборола "золото" Паралімпіади-2024 у штовханні ядра у класі F35. Крім того, Павло Баль виграв історичну паралімпійську "бронзу" у велоспорті, дзюдоїстка Наталія Ніколайчик виборола "золото" у категорії до 48 кг у класі J1, дзюдоїстка Анжела Гаврисюк виграла поєдинок за "бронзу".

Напередодні 4 вересня у легкій атлетиці "срібло" Україні принесла Марія Шпатківська, а "золото" — Анастасія Москаленко. У плаванні в одному запливі "золото" та "срібло" виграли Ярослав Денисенко та Максим Веракса, "срібло" виборола Анна Стеценко, а "золото" виграла збірна України.