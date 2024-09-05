Плавці принесли Україні 60 медаль на Паралімпійських іграх

Українські плавці блискуче виступили в естафеті

У четвер, 5 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі триває восьмий ігровий день. У завершальному фіналі дня у паралімпійському басейні відбулася мікст естафета.

Збірна України (Ярослав Семененко, Анна Гонтар, Олександр Комаров та Ірина Пойда) з європейським рекордом посіла 3-е місце в естафеті 4х50 м комплексом. Про це повідомляє "Телеграф".

Перемогу зі світовим рекордом вибороли китайські плавці, а команда США з рекордом Америки стала другою.

Нагадаємо, на рахунку збірної України 60 нагород на Паралімпіаді-2024. 5 вересня першу медаль дня Україні принесла Марія Помазан, яка виборола "золото" Паралімпіади-2024 у штовханні ядра у класі F35. Крім того, Павло Баль виграв історичну паралімпійську "бронзу" у велоспорті, дзюдоїстка Наталія Ніколайчик виборола "золото" в категорії до 48 кг у класі J1, дзюдоїстка Анжела Гаврисюк виграла поєдинок за "бронзу", ще одну "бронзу" у дзюдо здобув Давид Хорава. У плаванні Данило Чуфаров приніс Україні "бронзу".

Напередодні 4 вересня у легкій атлетиці "срібло" Україні принесла Марія Шпатківська, а "золото" — Анастасія Москаленко. У плаванні в одному запливі "золото" та "срібло" виграли Ярослав Денисенко та Максим Веракса, "срібло" виборола Анна Стеценко, а "золото" виграла збірна України.