Україна виборола історичну медаль на Паралімпіаді в Парижі

Вперше в історії українці виграли нагороду у голболі

У четвер, 5 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі триває восьмий ігровий день. Синьо-жовті дісталися до фіналу паралімпійського турніру з голболу.

У вирішальній грі збірна України зустрічалася із Японією. Про це повідомляє "Телеграф".

У фіналі українці програли японцям в овертаймі, пропустивши "золотий гол". Підсумковий рахунок – 4:3 на користь Японії. "Срібло" — це дебютна медаль України у голболі на рівні Паралімпійських ігор.

Нагадаємо, на рахунку збірної України 61 нагорода на Паралімпіаді-2024. 5 вересня першу медаль дня Україні принесла легкоатлетка Марія Помазан. Потім Павло Баль виграв історичну паралімпійську "бронзу" у велоспорті. Українці цього дня виграли три медалі у дзюдо: Наталія Ніколайчик виборола "золото", Анжела Гаврисюк виграла поєдинок за "бронзу", ще одну "бронзу" виборов Давид Хорава. У плаванні Данило Чуфаров приніс Україні "бронзу", а збірна України стала третьою в естафеті.

Напередодні 4 вересня у легкій атлетиці "срібло" Україні принесла Марія Шпатківська, а "золото" — Анастасія Москаленко. У плаванні в одному запливі "золото" та "срібло" виграли Ярослав Денисенко та Максим Веракса, "срібло" виборола Анна Стеценко, а "золото" виграла збірна України.