Паралімпіада-2024: розклад та результати українців 6 вересня (оновлюється)

Українські пара атлети продовжують змагатися у Франції

У п’ятницю, 6 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі відбудеться дев’ятий ігровий день. Українці змагатимуться за медалі у деяких видах.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати українців на Паралімпіаді в Парижі 6 вересня. Українці цього дня змагатимуться у плаванні, легкій атлетиці, настільному тенісі, веслуванні, фехтуванні та велоспорті.

Розклад та результати українців 6 вересня на Паралімпіаді-2024 (оновлюється)

10:00. Фехтування. Артем Манько: одиночний турнір, шпага, категорія А, 1/16 фіналу

10:30. Велосипедні гонки. Єгор Дементьєв: шосейні перегони, клас С4-5, фінал

10:40. Фехтування. Антон Дацко: одиночний турнір, шпага, категорія В, 1/8 фіналу

10:40. Фехтування. Олег Науменко: одиночний турнір, шпага, категорія В, 1/8 фіналу

10:45. Плавання. Ярослав Семененко: 50 м, батерфляй, клас S5, кваліфікація

11:01. Плавання. Ігор Німченко: 100 м, спина, клас S10, кваліфікація

11:08. Легка атлетика. Оксана Ботурчук (з Микитою Барабановим): біг на 200 м, клас T12, кваліфікація

11:10. Веслування на байдарках і каное. Микола Синюк: байдарка-одиначка, 200 м, клас KL2, кваліфікація

11:10. Фехтування. Олена Федота-Ісаєва: одиночний турнір, шпага, категорія В, 1/8 фіналу

11:30. Веслування на байдарках і каное. Наталія Лагутенко: каное-одиначка, 200 м, клас VL3, кваліфікація

11:34. Плавання. Василь Крайник: 100 м, спина, клас S14, кваліфікація

11:40. Фехтування. Андрій Демчук: одиночний турнір, шпага, категорія А, 1/8 фіналу

11:54. Плавання. Сергій Паламарчук, Денис Остапченко: 50 м, вільний стиль, клас S3, кваліфікація

12:00. Настільний теніс. Максим Ніколенко: одиночний турнір, клас MS8, півфінал

12:00. Настільний теніс. Віктор Дідух: одиночний турнір, клас MS8, півфінал

12:08. Легка атлетика. Людмила Даниліна: біг на 1500 м, клас T20, фінал

12:10. Фехтування. Євгенія Бреус: одиночний турнір, шпага, категорія А, 1/8 фіналу

12:19. Плавання. Михайло Сербін, Данило Чуфаров: 100 м, батерфляй, клас S11, кваліфікація

12:25. Веслування на байдарках і каное. Марина Мажула: байдарка-одиначка, 200 м, клас KL1, кваліфікація

12:45. Веслування на байдарках і каное. Андрій Кривчун: каное-одинак, 200 м, клас VL2, кваліфікація

12:58. Легка атлетика. Микола Жабняк: метання диска, клас F37, фінал

13:00. Настільний теніс. Ірина Шинкарьова: одиночний турнір, клас WS9, 1/4 фіналу

13:05. Веслування на байдарках і каное. Владислав Єпіфанов: каное-одинак, 200 м, клас VL3, кваліфікація

18:52. Плавання. Чоловіки: 50 м, батерфляй, клас S5, фінал

19:05. Плавання. Чоловіки: 100 м, спина, клас S10, фінал

20:04. Плавання. Чоловіки: 100 м, спина, клас S14, фінал

20:33. Плавання. Чоловіки: 50 м, вільний стиль, клас S3, фінал

20:40. Фехтування. Чоловіки: одиночний турнір, шпага, категорія В, фінал

20:42. Легка атлетика. Жінки: біг на 200 м, клас T12, півфінал

21:09. Легка атлетика. Ярослав Окапинський, Микола Райський: біг на 200 м, клас Т37, кваліфікація

21:10. Плавання. Чоловіки: 100 м, батерфляй, клас S11, фінал

21:15. Фехтування. Жінки: одиночний турнір, шпага, категорія В, фінал

21:37. Легка атлетика. Олександр Литвиненко, Роман Павлик: біг на 100 м, клас T36, кваліфікація

21:50. Фехтування. Чоловіки: одиночний турнір, шпага, категорія А, фінал

22:25. Фехтування. Жінки: одиночний турнір, шпага, категорія А, фінал

Нагадаємо, на рахунку збірної України 61 нагорода на Паралімпіаді-2024. 5 вересня першу медаль дня Україні принесла легкоатлетка Марія Помазан. Потім Павло Баль виграв історичну паралімпійську "бронзу" у велоспорті. Українці цього дня виграли три медалі у дзюдо: Наталія Ніколайчик виборола "золото", Анжела Гаврисюк виграла поєдинок за "бронзу", ще одну "бронзу" виборов Давид Хорава. У плаванні Данило Чуфаров приніс Україні "бронзу", а збірна України стала третьою в естафеті. Крім того, збірна України з голболу вперше виграла "срібло" на Паралімпіаді.

4 вересня у легкій атлетиці "срібло" Україні принесла Марія Шпатківська, а "золото" — Анастасія Москаленко. У плаванні в одному запливі "золото" та "срібло" виграли Ярослав Денисенко та Максим Веракса, "срібло" виборола Анна Стеценко, а "золото" виграла збірна України.

3 вересня медаль Україні в легкій атлетиці принесла Оксана Ботурчук, "золото" виграла спринтерка Юлія Шуляр, "золото" та "бронзу" здобули Олександр Яровий та Максим Коваль, ще одне "золото" на рахунку Наталії Кобзар. У плаванні в одному запливі Андрій Трусов виграв "срібло", а Юрій Шенгур — "золото", Данило Чуфаров завоював срібну медаль, а Ігор Німченко завоював срібну медаль. Крім того, першу медаль у фехтуванні Україні принесла Олена Федота-Ісаєва.

2 вересня срібну медаль Україні приніс плавець Андрій Трусов. Крім того, Сергій Паламарчук виграв "бронзу", а Денис Остапченко завоював "золото" у цьому ж запливі, Ілля Яременко та Олексій Вірченко посіли друге та третє місця відповідно у ще одному запливі. У легкій атлетиці Ігор Цвєтов фінішував першим, у секторі для стрибків у довжину Олександр Литвиненко посів третє місце, а Зоя Овсій виграла "бронзу" у метанні диска.

1 вересня Роман Полянський приніс країні "срібло" в академічному веслуванні, стрибунка в довжину Оксана Зубковська стала п’ятикратною паралімпійською чемпіонкою. Крім того, "бронзу" завоював плавець Євген Богодайко, а також гравець у боччу Артем Колінько. В одному запливі "золото" та "бронзу" виграли Данило Чуфаров та Михайло Сербін відповідно, третіми стали плавці Данило Семеникін та Анна Гонтар.

31 серпня скарбничка збірної України поповнилася медаллю у настільному тенісі (Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова), а також срібною та бронзовою нагородами легкоатлетів Володимира Пономаренка та Романа Данилюка. Крім того, Єгор Дементьєв виграв "срібло" у велотреку. Увечері врожай медалей почали збирати плавці — Ярослав Денисенко виграв "бронзу", Анна Стеценко — "срібло" та "бронзу", Антон Коль став дворазовим медалістом Парижа, Андрій Трусов та Євген Богодайко виграли "срібло" та "бронзу" в одному запливі, а Марина Піддубна стала третьою.

30 серпня першу нагороду Україні в легкій атлетиці приніс метальник списа Владислав Білий, а перше "золото" — плавець Олександр Комаров. Ще одне "срібло" в скарбничку збірної України додала плавчиня Ірина Пойда, яка стала мультимедалісткою в Парижі, а бігунка Наталія Кобзар виграла "срібло".

29 серпня перше "срібло" нашій команді приніс Коль. Після цього плавчиня Анна Гонтар виграла "бронзу". Цього ж дня плавець Комаров став третім, а ще одну срібну медаль виграла плавчиха Пойда.