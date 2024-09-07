Україна виборола першу медаль у паверліфтінгу на Паралімпіаді

Український пара спортсмен виграв "бронзу" у силовому виді спорту

У суботу, 7 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі триває десятий ігровий день. Збірна України здобула першу медаль у паверліфтінгу на Іграх.

"Бронзу" Україні приніс Юрій Бабинець, який виступає у ваговій категорії до 88 кг. Про це повідомляє "Телеграф".

Перемогу на турнірі з паралімпійським рекордом (242 кг) завоював Янь Паньпань із Китаю, а "срібло" виграв Мохамед Ельфат із Єгипту.

Нагадаємо, на рахунку збірної України 71 нагорода на Паралімпіаді-2024. 7 вересня першу медаль дня Україні приніс легкоатлет Ігор Цвєтов, який виборов друге "золото" на Іграх. Крім того, дебютну медаль на Паралімпіаді у веслуванні на каное та байдарках виграв Микола Синюк, а Віктор Дідух став паралімпійським чемпіоном у настільному тенісі.

Напередодні 6 вересня "срібло" у легкій атлетиці країні принесла Людмила Даниліна. Крім того, "бронзу" у настільному тенісі виграв Максим Ніколенко, а велогонщик Єгор Дементьєв виграв групову шосейну гонку. У фехтуванні другу "бронзу" здобула Олена Федота-Ісаєва, а у плаванні Денис Остапченко завоював срібну медаль, Данило Чуфаров фінішував другим.