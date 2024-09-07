Украина завоевала первую медаль в паверлифтинге на Паралимпиаде

Украинский пара спортсмен выиграл "бронзу" в силовом виде спорта

В субботу, 7 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит десятый игровой день. Сборная Украины добыла первую медаль в паверлифтинге на Играх.

"Бронзу" Украине принес Юрий Бабинец, который выступает в весовой категории до 88 кг. Об этом сообщает "Телеграф".

Победу на турнире с паралимпийским рекордом (242 кг) завоевал Янь Паньпань из Китая, а "серебро" выиграл Мохамед Элельфат из Египта.

Напомним, на счету сборной Украины 71 награда на Паралимпиаде-2024. 7 сентября первую медаль дня Украине принес легкоатлет Игор Цветов, который завоевал второе "золото" на Играх. Кроме того, дебютную медаль на Паралимпиаде в гребле на каноэ и байдарках выиграл Николай Синюк, а Виктор Дидух стал паралимпийским чемпионом в настольном теннисе.

Накануне 6 сентября "серебро" в легкой атлетике стране принесла Людмила Данилина. Кроме того, "бронзу" в настольном теннисе выиграл Максим Николенко, а велогонщик Егор Дементьев выиграл групповую шоссейную гонку. В фехтовании вторую "бронзу" добыла Елена Федота-Исаева, а в плавании Денис Остапченко завоевал серебряную медаль, Даниил Чуфаров финишировал вторым.