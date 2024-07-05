Англия - Швейцария: букмекеры не видят однозначного фаворита в четвертьфинале Евро-2024

Специалисты дают немного больше шансов Львам

В субботу, 6 июля, на чемпионате Европы-2024 по футболу сборная Англии сойдется на поле со Швейцарией в битве за полуфинал. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Англия — Швейцария.

По мнению букмекеров, немного больше шансов на успех в этом противостоянии имеют англичане. Об этом сообщает Favbet.

Специалисты предлагают сделать ставку на проход англичан в полуфинал с коэффициентом 1,63. Подобный успех Красных Крестоносцев менее вероятен — коэффициент 2,51. Добавим, что аналитики оценивают вероятность победы Англии в основное время в 43%, а швейцарцев — в 25%.

Прогноз букмекеров на матч Евро-2024 Англия — Швейцария

Favbet: (победа Англии 2,30 — ничья 3,05 — победа Швейцарии 4,00)

William Hill: (2,25 — 2,90 — 3,80)

Bwin: (2,20 — 2,95 — 3,85)

Матч Англия — Швейцария покажут в прямом эфире в Украине. Добавим, что встреча состоится в Дюссельдорфе на одноименной арене.

Напомним, сборная Англии на Евро-2024 обыграла Сербию (1:0), сыграла вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0). В первом раунде плей-офф Львы с большим трудом прошли Словакию (2:1).

Сборная Швейцарии на ЧЕ-2024 обыграла Венгрию (3:1), сыграла вничью с Шотландией (1:1) и Германией (1:1). В 1/8 финала Красные Крестоносцы сенсационно выбили Италию (2:0). Ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 по футболу можно на сайте "Телеграф".