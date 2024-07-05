Англія — Швейцарія: букмекери не бачать однозначного фаворита у чвертьфіналі Євро-2024

Фахівці дають трохи більше шансів Левам

У суботу, 6 липня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу збірна Англії зійдеться на полі зі Швейцарією у битві за півфінал. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Англія — Швейцарія.

На думку букмекерів, трохи більше шансів на успіх у цьому протистоянні мають англійці. Про це повідомляє Favbet.

Фахівці пропонують зробити ставку на прохід англійців у півфінал з коефіцієнтом 1,63. Подібний успіх Червоних Хрестоносців менш ймовірний — коефіцієнт 2,51. Додамо, що аналітики оцінюють ймовірність перемоги Англії в основний час 43%, а швейцарців — 25%.

Прогноз букмекерів на матч Євро-2024 Англія — Швейцарія

Favbet: (перемога Англії 2,30 — нічия 3,05 — перемога Швейцарії 4,00)

William Hill: (2,25 — 2,90 — 3,80)

Bwin: (2,20 — 2,95 — 3,85)

Матч Англія – Швейцарія покажуть у прямому ефірі в Україні. Додамо, що зустріч відбудеться у Дюссельдорфі на однойменній арені.

Нагадаємо, збірна Англії на Євро-2024 обіграла Сербію (1:0), зіграла внічию з Данією (1:1) та Словенією (0:0). У першому раунді плей-оф Леви насилу пройшли Словаччину (2:1).

Збірна Швейцарії на ЧЄ-2024 обіграла Угорщину (3:1), зіграла внічию з Шотландією (1:1) та Німеччиною (1:1). У 1/8 фіналу Червоні Хрестоносці сенсаційно вибили Італію (2:0). Ознайомитись з розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу можна на сайті "Телеграф".