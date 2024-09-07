Украина выиграла 20 "золото" на Паралимпиаде в Париже

Украинский дзюдоист принес стране "золото"

В субботу, 7 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит десятый игровой день. Сборная Украины выиграла вторую медаль за день в дзюдо.

Украинец Александр Назаренко в финале паралимпийского турнира в весовой категории до 90 кг в классе J2 провел поединок против француза Элиоса Латшуманайа. Об этом сообщает "Телеграф".

"Дуэль" завершилась победой украинца со счетом 1:0.

Напомним, на счету сборной Украины 74 награды на Паралимпиаде-2024. 7 сентября первую медаль дня Украине принес легкоатлет Игор Цветов, который завоевал второе "золото" на Играх. Кроме того, дебютную медаль на Паралимпиаде в гребле на каноэ и байдарках выиграл Николай Синюк, а Виктор Дидух стал паралимпийским чемпионом в настольном теннисе. Первую в истории медаль в мужском паверлифтинге принес Украине Юрий Бабинец, а дзюдоистка Анастасия Гарник выиграла "золото". В плавании день начался с "бронзы" Игоря Нимченко.

Накануне 6 сентября "серебро" в легкой атлетике стране принесла Людмила Данилина. Кроме того, "бронзу" в настольном теннисе выиграл Максим Николенко, а велогонщик Егор Дементьев выиграл групповую шоссейную гонку. В фехтовании вторую "бронзу" добыла Елена Федота-Исаева, а в плавании Денис Остапченко завоевал серебряную медаль, Даниил Чуфаров финишировал вторым.