Дзюдоистка Гарник принесла Украине 19 "золото" на Паралимпиаде

Сине-желтые выиграли очередную медаль в дзюдо

В субботу, 7 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит десятый игровой день. Сборная Украины выиграла первую медаль дня в дзюдо.

Украинка Анастасия Гарник, которая выступает в весовой категории более 70 кг в классе J1, в финале турнира провела поединок против Эрики Зоага из Бразилии. Об этом сообщает "Телеграф".

Решающая схватка завершилась победой украинки со счетом 10:0.

Напомним, на счету сборной Украины 72 награды на Паралимпиаде-2024, 19 из которых золотые. 7 сентября первую медаль дня Украине принес легкоатлет Игор Цветов, который завоевал второе "золото" на Играх. Кроме того, дебютную медаль на Паралимпиаде в гребле на каноэ и байдарках выиграл Николай Синюк, а Виктор Дидух стал паралимпийским чемпионом в настольном теннисе. Первую в истории медаль в мужском паверлифтинге принес Украине Юрий Бабинец.

Накануне 6 сентября "серебро" в легкой атлетике стране принесла Людмила Данилина. Кроме того, "бронзу" в настольном теннисе выиграл Максим Николенко, а велогонщик Егор Дементьев выиграл групповую шоссейную гонку. В фехтовании вторую "бронзу" добыла Елена Федота-Исаева, а в плавании Денис Остапченко завоевал серебряную медаль, Даниил Чуфаров финишировал вторым.