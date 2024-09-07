Украинские пловцы выиграли две медали в одном заплыве на Паралимпиаде

Украинские пара пловцы завершили игровой день двойным подиумом

В субботу, 7 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит десятый игровой день. В финальном заплыве дня сборная Украины выиграла сразу две награды.

Украинцы Сергей Паламарчук и Денис Остапченко выиграли "бронзу" и "серебро" соответственно в заплыве на 200 м свободным стилем в класс S3. Об этом сообщает "Телеграф".

"Золото" в заплыве завоевал Умут Унлю из Турции.

Напомним, на счету сборной Украины 78 наград на Паралимпиаде-2024. 7 сентября первую медаль дня Украине принес легкоатлет Игор Цветов, который завоевал второе "золото" на Играх. Кроме того, дебютную медаль на Паралимпиаде в гребле на каноэ и байдарках выиграл Николай Синюк, Виктор Дидух стал паралимпийским чемпионом в настольном теннисе, а Марина Литовченко выиграла "серебро" в этом виде спорта. Первую в истории медаль в мужском паверлифтинге принес Украине Юрий Бабинец, дзюдоистка Анастасия Гарник выиграла "золото", также на Играх триумфовал дзюдоист Александр Назаренко. В плавании день начался с "бронзы" Игоря Нимченко, затем Андрей Трусов выиграл "золото".

Накануне 6 сентября "серебро" в легкой атлетике стране принесла Людмила Данилина. Кроме того, "бронзу" в настольном теннисе выиграл Максим Николенко, а велогонщик Егор Дементьев выиграл групповую шоссейную гонку. В фехтовании вторую "бронзу" добыла Елена Федота-Исаева, а в плавании Денис Остапченко завоевал серебряную медаль, Даниил Чуфаров финишировал вторым.