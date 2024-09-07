Дзюдоїстка Гарник принесла Україні 19 "золото" на Паралімпіаді

Синьо-жовті виграли чергову медаль у дзюдо

У суботу, 7 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі триває десятий ігровий день. Збірна України виграла першу медаль дня у дзюдо.

Українка Анастасія Гарник, яка виступає у ваговій категорії понад 70 кг у класі J1, у фіналі турніру провела поєдинок проти Еріки Зоага із Бразилії. Про це повідомляє "Телеграф".

Вирішальна битва завершилася перемогою українки з рахунком 10:0.

Нагадаємо, на рахунку збірної України 72 нагороди на Паралімпіаді-2024, 19 із яких золоті. 7 вересня першу медаль дня Україні приніс легкоатлет Ігор Цвєтов, який виборов друге "золото" на Іграх. Крім того, дебютну медаль на Паралімпіаді у веслуванні на каное та байдарках виграв Микола Синюк, а Віктор Дідух став паралімпійським чемпіоном у настільному тенісі. Першу в історії медаль у чоловічому паверліфтингу приніс Україні Юрій Бабинець.

Напередодні 6 вересня "срібло" у легкій атлетиці країні принесла Людмила Даниліна. Крім того, "бронзу" у настільному тенісі виграв Максим Ніколенко, а велогонщик Єгор Дементьєв виграв групову шосейну гонку. У фехтуванні другу "бронзу" здобула Олена Федота-Ісаєва, а у плаванні Денис Остапченко завоював срібну медаль, Данило Чуфаров фінішував другим.