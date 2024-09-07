Жодного дня без нагород: Україна виграла чергову медаль Паралімпіади у плаванні

Українські пари плавці продовжують щодня радувати вболівальників медалями на Іграх

У суботу, 7 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі проходить десятий ігровий день. Збірна України виборола першу медаль дня у паралімпійському басейні.

Українець Ігор Німченко виграв бронзову медаль у запливі на 200 м комплексом у класі SM10. Про це повідомляє "Телеграф".

Перемогу у запливі здобув Стефано Раймонді з Італії, а "срібло" дісталося Колу Пірсу з Австралії.

Нагадаємо, на рахунку збірної України 73 нагороди на Паралімпіаді-2024. 7 вересня першу медаль дня Україні приніс легкоатлет Ігор Цвєтов, який виборов друге "золото" на Іграх. Крім того, дебютну медаль на Паралімпіаді у веслуванні на каное та байдарках виграв Микола Синюк, а Віктор Дідух став паралімпійським чемпіоном у настільному тенісі. Першу в історії медаль у чоловічому паверліфтингу приніс Україні Юрій Бабинець, а дзюдоїстка Анастасія Гарник виграла "золото".

Напередодні 6 вересня "срібло" у легкій атлетиці країні принесла Людмила Даниліна. Крім того, "бронзу" у настільному тенісі виграв Максим Ніколенко, а велогонщик Єгор Дементьєв виграв групову шосейну гонку. У фехтуванні другу "бронзу" здобула Олена Федота-Ісаєва, а у плаванні Денис Остапченко завоював срібну медаль, Данило Чуфаров фінішував другим.