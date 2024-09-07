Україна виграла 20 "золото" на Паралімпіаді у Парижі

Український дзюдоїст приніс країні "золото"

У суботу, 7 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі триває десятий ігровий день. Збірна України виграла другу медаль за день у дзюдо.

Українець Олександр Назаренко у фіналі паралімпійського турніру у ваговій категорії до 90 кг у класі J2 провів поєдинок проти француза Еліоса Латшуманайа. Про це повідомляє "Телеграф".

"Дуель" завершилася перемогою українця з рахунком 1:0.

Нагадаємо, на рахунку збірної України 74 нагороди на Паралімпіаді-2024. 7 вересня першу медаль дня Україні приніс легкоатлет Ігор Цвєтов, який виборов друге "золото" на Іграх. Крім того, дебютну медаль на Паралімпіаді у веслуванні на каное та байдарках виграв Микола Синюк, а Віктор Дідух став паралімпійським чемпіоном у настільному тенісі. Першу в історії медаль у чоловічому паверліфтингу приніс Україні Юрій Бабинець, а дзюдоїстка Анастасія Гарник виграла "золото". У плаванні день розпочався із "бронзи" Ігоря Німченка.

Напередодні 6 вересня "срібло" у легкій атлетиці країні принесла Людмила Даниліна. Крім того, "бронзу" у настільному тенісі виграв Максим Ніколенко, а велогонщик Єгор Дементьєв виграв групову шосейну гонку. У фехтуванні другу "бронзу" здобула Олена Федота-Ісаєва, а у плаванні Денис Остапченко завоював срібну медаль, Данило Чуфаров фінішував другим.