Іспанія – Англія: коли фінал Євро-2024

Вирішальна гра турніру пройде у Берліні на "Олімпіаштадіоні"

У неділю, 14 липня, у Берліні відбудеться фінал Євро-2024. У вирішальному матчі зійдуться збірні Іспанії та Англії.

Гра розпочнеться о 22.00 за київським часом, повідомляє "Телеграф". У цьому матчі визначиться найсильніша команда Старого світу.

Офіційним транслятором Євро-2024 є стрімінговий сервіс Megogo. Фінальний матч Євро покаже канал Megogo Футбол 1. Також трансляція гри буде доступна на регіональних каналах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Львів, Суспільне Дніпро та ін.).

Раніше збірна Іспанії на Євро-2024 виграла свою групу, обігравши Хорватію (3:0), Італію (1:0) та Албанію (1:0). У 1/8 фіналу Фурія Роха впоралася з Грузією (4:1), після чого зі скандалом пройшла Німеччину (2:1). У 1/2 фіналу Іспанія обіграла Францію (2:1).

Збірна Англії на груповому етапі чемпіонату Європи-2024 обіграла Сербію (1:0), зіграла внічию з Данією (1:1) та Словенією (0:0). У першому раунді плей-офф Леви з великими проблемами пройшли Словаччину (2:1), а в другому — Швейцарію 1:1 (5:3 у серії пенальті). У півфіналі ЧЄ-2024 англійці зі скандалом пройшли Нідерланди (2:1).