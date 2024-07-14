Испания - Англия: когда финал Евро-2024

Решающая игра турнира пройдет в Берлине на "Олимпиаштадионе"

В воскресенье, 14 июля, в Берлине состоится финал Евро-2024. В решающем матче сойдутся сборные Испании и Англии.

Игра начнется в 22.00 по киевскому времени, сообщает "Телеграф". В этом матче определится сильнейшая команда Старого света.

Официальным транслятором Евро-2024 в Украине является стриминговый сервис Megogo. Финальный матч Евро покажет канал Megogo Футбол 1. Также трансляция игры будет доступна на региональных каналах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Львів, Суспільне Дніпро и др.).

Ранее сборная Испании на Евро-2024 выиграла свою группу, обыграв Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0). В 1/8 финала Фурия Роха справилась с Грузией (4:1), после чего со скандалом прошла Германию (2:1). В 1/2 финала Испания обыграла Францию (2:1).

Сборная Англии на групповом этапе чемпионата Европы-2024 обыграла Сербию (1:0), сыграла вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0). В первом раунде плей-офф Львы с большими проблемами прошли Словакию (2:1), а во втором — Швейцарию 1:1 (5:3 по пенальти). В полуфинале ЧЕ-2024 англичане со скандалом прошли Нидерланды (2:1).