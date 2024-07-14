Іспанія — Англія: онлайн-трансляція голів у фіналі Євро-2024

У Берліні визначиться переможець ЧЄ-2024 з футболу

У неділю, 24 липня, у Німеччині завершиться чемпіонат Європи-2024 з футболу. У вирішальній грі зійдуться команди Іспанії та Англії.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію гри Іспанія — Англія. У цій статті оперативно будуть доступні лише відео голів. Детальна текстова трансляція зустрічі доступна за посиланням.

Іспанія — Англія — початок о 22:00 (оновлюється)

Матч Іспанія — Англія покажуть в Україні у прямому ефірі, причому подивитися поєдинок можна безкоштовно. Напередодні букмекери визначили фаворита фіналу Євро-2024.

Нагадаємо, збірна Іспанії на Євро-2024 виграла свою групу, обігравши Хорватію (3:0), Італію (1:0) та Албанію (1:0). У 1/8 фіналу Фурія Роха впоралася з Грузією (4:1), після чого зі скандалом пройшла Німеччину (2:1). У 1/2 фіналу Іспанія обіграла Францію (2:1).

Збірна Англії на груповому етапі чемпіонату Європи-2024 обіграла Сербію (1:0), зіграла внічию з Данією (1:1) та Словенією (0:0). У першому раунді плей-оф Леви з великими проблемами пройшли Словаччину (2:1), а в другому — Швейцарію 1:1 (5:3 по пенальті). У півфіналі ЧЄ-2024 англійці зі скандалом пройшли Нідерланди (2:1). Ознайомитись з розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу можна на сайті "Телеграф".