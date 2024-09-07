Українські плавці виграли дві медалі в одному запливі на Паралімпіаді

Українські пара плавці завершили ігровий день подвійним подіумом

У суботу, 7 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі триває десятий ігровий день. У фінальному запливі дня збірна України виграла одразу дві нагороди.

Українці Сергій Паламарчук та Денис Остапченко виграли "бронзу" та "срібло" відповідно у запливі на 200 м вільним стилем у клас S3. Про це повідомляє "Телеграф".

"Золото" у запливі завоював Умут Унлю із Туреччини.

Нагадаємо, на рахунку збірної України 78 нагород на Паралімпіаді-2024. 7 вересня першу медаль дня Україні приніс легкоатлет Ігор Цвєтов, який виборов друге "золото" на Іграх. Крім того, дебютну медаль на Паралімпіаді у веслуванні на каное та байдарках виграв Микола Синюк, Віктор Дідух став паралімпійським чемпіоном у настільному тенісі, а Марина Литовченко виграла "срібло" у цьому виді спорту. Першу в історії медаль у чоловічому паверліфтингу приніс Україні Юрій Бабинець, дзюдоїстка Анастасія Гарник виграла "золото", також на Іграх тріумфував дзюдоїст Олександр Назаренко. У плаванні день розпочався з "бронзи" Ігоря Німченка, потім Андрій Трусов виграв "золото".

Напередодні 6 вересня "срібло" у легкій атлетиці країні принесла Людмила Даниліна. Крім того, "бронзу" у настільному тенісі виграв Максим Ніколенко, а велогонщик Єгор Дементьєв виграв групову шосейну гонку. У фехтуванні другу "бронзу" здобула Олена Федота-Ісаєва, а у плаванні Денис Остапченко завоював срібну медаль, Данило Чуфаров фінішував другим.