Литовченко принесла Україні "срібло" на Паралімпіаді

Синьо-жовті виграли чергову нагороду у настільному тенісі

У суботу, 7 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі триває десятий ігровий день. Україна виграла чергову нагороду у настільному тенісі.

Українка Марина Литовченко у фіналі паралімпійського турніру у класі WS6 поступилася представниці Іраку Наджле Імад Лафта аль Даєні — 1:3. Про це повідомляє "Телеграф".

Нагадаємо, на рахунку збірної України 76 нагород на Паралімпіаді-2024. 7 вересня першу медаль дня Україні приніс легкоатлет Ігор Цвєтов, який виборов друге "золото" на Іграх. Крім того, дебютну медаль на Паралімпіаді у веслуванні на каное та байдарках виграв Микола Синюк, а Віктор Дідух став паралімпійським чемпіоном у настільному тенісі. Першу в історії медаль у чоловічому паверліфтингу приніс Україні Юрій Бабинець, дзюдоїстка Анастасія Гарник виграла "золото", також на Іграх тріумфував дзюдоїст Олександр Назаренко. У плаванні день розпочався з "бронзи" Ігоря Німченка, потім Андрій Трусов виграв "золото".

Напередодні 6 вересня "срібло" у легкій атлетиці країні принесла Людмила Даниліна. Крім того, "бронзу" у настільному тенісі виграв Максим Ніколенко, а велогонщик Єгор Дементьєв виграв групову шосейну гонку. У фехтуванні другу "бронзу" здобула Олена Федота-Ісаєва, а у плаванні Денис Остапченко завоював срібну медаль, Данило Чуфаров фінішував другим.