Украинка Ботурчук обновила рекорд по количеству медалей на Паралимпиадах

Украинская пара легкоатлетка завоевала 12 наград на наивысшем уровне

В четверг, 5 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит восьмой игровой день. В вечерней сессии легкой атлетики Украина не осталась без медали.

Оксана Ботурчук в сопровождении Никиты Барабанова завоевала серебряную медаль в забеге на 100 м в классе T12. Об этом сообщает "Телеграф".

Победу в забеге одержала Омара Дуранд из Кубы, "бронза" на счету Катрин Мюллер-Роттгардт из Германии. К слову, эта награда стала 12-й медалью Ботурчук в карьере на Паралимпиадах. Она обновила собственный рекорд по количеству медалей в легкой атлетике в истории Украины.

Напомним, на счету сборной Украины 59 наград на Паралимпиаде-2024. 5 сентября первую медаль дня Украине принесла Мария Помазан, которая завоевала "золото" Паралимпиады-2024 в толкании ядра в классе F35. Кроме того, Павел Баль выиграл историческую паралимпийскую "бронзу" в велоспорте, дзюдоистка Наталья Николайчик завоевала "золото" в категории до 48 кг в классе J1, дзюдоистка Анжела Гаврисюк выиграла поединок за "бронзу", еще одну "бронзу" в дзюдо добыл Давид Хорава. В плавании Даниил Чуфаров принес Украине "бронзу".

Накануне 4 сентября в легкой атлетике "серебро" Украине принесла Мария Шпатковская, а "золото" — Анастасия Москаленко. В плавании в одном заплыве "золото" и "серебро" выиграли Ярослав Денисенко и Максим Веракса, "серебро" завоевала Анна Стеценко, а "золото" выиграла сборная Украины.